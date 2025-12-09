Peticiju protiv molitelja potpisalo 38.000 ljudi. Sutra se predaje ključnim institucijama

Peticiju „Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.“, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, do danas je potpisalo 38.000 građana. Peticija će biti predana ključnim institucijama, uključujući Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Ustavni sud, a nakon toga bit će održana simbolička akcija i konferencija za medije na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Peticija je inicirana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i ima za cilj jasno ukazati na povezanost javnog prostora, poruka upućenih ženama i društvene tolerancije na nasilje. Organizatori ističu važnost odgovornosti institucija u djelovanju prema načelima zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.
SVE JE ZASJENILA
FOTO Supruga premijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive
Astrološki događaj godine
Kraj 2025. donosi šokantni preokret: Nijedan horoskopski znak neće biti pošteđen - evo što nas čeka
Zagrebački biser
Nekad skromno i tiho mjesto, danas pravi magnet: Ovo je nova oaza za mlade obitelji
Iz prve ruke
Presmiješno. Irelevantan način prikupljanja. Mržnja ih izjeda. Istovremeno ove političke udruge šute na Ljubav je na selu, Brak na prvu, Biram ženu, Farme i ostale emisije gdje se žene tretira kao šlape, a muškarac ih bira i ponaša se premaa njima kao prema smeću. Ali, Bože moj, tu ima Bošnjakinja, Srpkinja, Crnogorki pa je to sve super i svi su tu tolerantni i po guštu ljevici. Isto vrijedi i za licemjerku s RTL-a Mojmiru.