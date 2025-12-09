Naši Portali
POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Peticiju protiv molitelja potpisalo 38.000 ljudi. Sutra se predaje ključnim institucijama

Zagreb: Molitelji krunice i kontra molitelji na Trgu bana Jelačića
Foto: Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.12.2025.
u 13:37

Peticija je inicirana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i ima za cilj jasno ukazati na povezanost javnog prostora, poruka upućenih ženama i društvene tolerancije na nasilje.

Peticiju „Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.“, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, do danas je potpisalo 38.000 građana. Peticija će biti predana ključnim institucijama, uključujući Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Ustavni sud, a nakon toga bit će održana simbolička akcija i konferencija za medije na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Peticija je inicirana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i ima za cilj jasno ukazati na povezanost javnog prostora, poruka upućenih ženama i društvene tolerancije na nasilje. Organizatori ističu važnost odgovornosti institucija u djelovanju prema načelima zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

GO
GoriVatra
14:30 09.12.2025.

Presmiješno. Irelevantan način prikupljanja. Mržnja ih izjeda. Istovremeno ove političke udruge šute na Ljubav je na selu, Brak na prvu, Biram ženu, Farme i ostale emisije gdje se žene tretira kao šlape, a muškarac ih bira i ponaša se premaa njima kao prema smeću. Ali, Bože moj, tu ima Bošnjakinja, Srpkinja, Crnogorki pa je to sve super i svi su tu tolerantni i po guštu ljevici. Isto vrijedi i za licemjerku s RTL-a Mojmiru.

Avatar Stradun
Stradun
14:15 09.12.2025.

Novoizmišjena riječ "klečavac" zapravo je omalovažavajuća i posprdna.

OS
osijek68
14:13 09.12.2025.

Nisam toliko upucen, ali kakve veze imaju molitelji s ubijenim zenama u 2025? I to povodom dana ljudskih prava?

