Peticiju protiv molitelja potpisalo 38.000 ljudi. Sutra se predaje ključnim institucijama

Peticiju „Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.“, koju je pokrenula Sanja Sarnavka, do danas je potpisalo 38.000 građana. Peticija će biti predana ključnim institucijama, uključujući Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Ustavni sud, a nakon toga bit će održana simbolička akcija i konferencija za medije na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Peticija je inicirana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i ima za cilj jasno ukazati na povezanost javnog prostora, poruka upućenih ženama i društvene tolerancije na nasilje. Organizatori ističu važnost odgovornosti institucija u djelovanju prema načelima zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.