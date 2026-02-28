Objavljeno koliko je Hrvata trenutno u Iranu i Izraelu

U Iranu se trenutno nalazi svega desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, priopćio je MVEP u subotu. Sjedinjene Države i Izrael u subotu su koordinirano napale Iran. "U Iranu je bilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju", objavio je MVEP, dodavši da ih je desetak ostalo u zemlji.

"Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć". Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu ranije je evakuirano, ukljujući veleposlanika Dragu Štambuka. "Jedan djelatnik ostao je na terenu", kažu u MVEP-u koji kontinuirano prati razvoj situacije. Što se tiče Izraela, prema informacijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Izraela, kažu sa Zrinjevca.