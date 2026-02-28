Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRATI SE RAZVOJ SITUACIJE

Objavljeno koliko je Hrvata trenutno u Iranu i Izraelu

Early hours of ceasefire between Iran and Israel, in Teheran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/3
Autor
Sandra Veljković
28.02.2026.
u 13:00

Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu ranije je evakuirano

U Iranu se trenutno nalazi svega desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, priopćio je MVEP u subotu.  Sjedinjene Države i Izrael u subotu su koordinirano napale Iran. "U Iranu je bilo oko dvadeset hrvatskih državljana, no dio ih je u međuvremenu napustio zemlju", objavio je MVEP, dodavši da ih je desetak ostalo u zemlji. 

"Do sada nitko od hrvatskih državljana nije zatražio konzularnu pomoć". Hrvatsko veleposlanstvo u Teheranu ranije je evakuirano, ukljujući veleposlanika Dragu Štambuka. "Jedan djelatnik ostao je na terenu", kažu u MVEP-u koji kontinuirano prati razvoj situacije.  Što se tiče Izraela, prema informacijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Izraela, kažu sa Zrinjevca.
Ključne riječi
napad na Iran Izrael SAD Iran hrvatsko veleposlanstvo Teheran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!