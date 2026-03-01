Varoufakis: 'Politički me progone zbog ecstasyja na koncertu Kylie Minogue'

Bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis oštro je reagirao na kazneni postupak pokrenut protiv njega zbog izjava o drogi, posebno ecstasyju koji je uzeo tijekom koncerta Kylie Minogue, nazvavši optužnicu "apsurdnom" i politički motiviranom. U objavi na platformi X ustvrdio je da se njegov progon mora promatrati u širem kontekstu, govoreći o "novom, podmuklom obliku fašizma" koji, prema njegovim riječima, jača na Zapadu.

Varoufakis je pritom optužio premijera Kyriakosa Mitsotakisa da je sklopio dogovor s krajnjom desnicom kako bi učvrstio vlast, tvrdeći da se institucije koriste za progon političkih protivnika. – Počašćen sam njihovom odlučnošću da me progone – napisao je, pozivajući ljude dobre volje da im se suprotstave. Grčko tužiteljstvo u srijedu je protiv 64-godišnjeg političara podignulo optužnicu za poticanje drugih na ilegalnu uporabu narkotika. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu najmanje šest mjeseci zatvora i novčana kazna do 500.000 eura, a sudsko ročište zakazano je za prosinac.

Postupak je pokrenut nakon njegova gostovanja u podcastu u siječnju, kada je govorio o iskustvu iz 1989. u Sydneyu, gdje je, kako je rekao, jednom uzeo ecstasy tijekom koncerta Kylie Minogue. Iskustvo je opisao kao nevjerojatno, ali je dodao da je nakon toga imao jaku migrenu i da drogu više nije koristio. Izjave su izazvale kritike dijela grčkih medija, koji su ga optužili za neodgovornu poruku javnosti. Podršku mu je dao dio stručnjaka. Profesor socijalnog rada i stručnjak za ovisnosti Charalampos Poulopoulos ocijenio je da Varoufakisove riječi predstavljaju osobno iskustvo, a ne poticanje na uporabu droga te upozorio na moguću političku pozadinu slučaja. Rasprava je ponovno otvorila pitanje grčke politike prema drogama. Varoufakisova stranka MeRA25 poručila je da se problem ovisnosti treba rješavati modernim znanstvenim pristupom, dok je sam političar najavio da će, unatoč postupku, nastaviti javno govoriti o društvenim temama.