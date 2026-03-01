Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Krenule nove eksplozije: Iran zaprijetio najžešćim udarom do sad, Trump prijeti 'neviđenom silom'
FOTO Dubai ponovno napadnut, čuju se eksplozije
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
Smaknut s članovima obitelji: Uz ajatolaha su ubijeni i njegova kćerka, zet i unuka
Izrael i SAD isplanirali raketni napad zbog ovog sastanka: 'Htjeli smo ih iznenaditi'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI GRČKI MINISTAR FINANCIJA

Varoufakis: 'Politički me progone zbog ecstasyja na koncertu Kylie Minogue'

storyeditor/2026-02-28/PXL_REU_260226_147358238.jpg
ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS
Autor
Sandra Veljković
01.03.2026.
u 10:55

Postupak je pokrenut nakon njegova gostovanja u podcastu u siječnju, kada je govorio o iskustvu iz 1989. u Sydneyu, gdje je, kako je rekao, jednom uzeo ecstasy tijekom koncerta Kylie Minogue

Bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis oštro je reagirao na kazneni postupak pokrenut protiv njega zbog izjava o drogi, posebno ecstasyju koji je uzeo tijekom koncerta Kylie Minogue, nazvavši optužnicu "apsurdnom" i politički motiviranom. U objavi na platformi X ustvrdio je da se njegov progon mora promatrati u širem kontekstu, govoreći o "novom, podmuklom obliku fašizma" koji, prema njegovim riječima, jača na Zapadu.

Varoufakis je pritom optužio premijera Kyriakosa Mitsotakisa da je sklopio dogovor s krajnjom desnicom kako bi učvrstio vlast, tvrdeći da se institucije koriste za progon političkih protivnika. – Počašćen sam njihovom odlučnošću da me progone – napisao je, pozivajući ljude dobre volje da im se suprotstave. Grčko tužiteljstvo u srijedu je protiv 64-godišnjeg političara podignulo optužnicu za poticanje drugih na ilegalnu uporabu narkotika. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu najmanje šest mjeseci zatvora i novčana kazna do 500.000 eura, a sudsko ročište zakazano je za prosinac.

Postupak je pokrenut nakon njegova gostovanja u podcastu u siječnju, kada je govorio o iskustvu iz 1989. u Sydneyu, gdje je, kako je rekao, jednom uzeo ecstasy tijekom koncerta Kylie Minogue. Iskustvo je opisao kao nevjerojatno, ali je dodao da je nakon toga imao jaku migrenu i da drogu više nije koristio. Izjave su izazvale kritike dijela grčkih medija, koji su ga optužili za neodgovornu poruku javnosti. Podršku mu je dao dio stručnjaka. Profesor socijalnog rada i stručnjak za ovisnosti Charalampos Poulopoulos ocijenio je da Varoufakisove riječi predstavljaju osobno iskustvo, a ne poticanje na uporabu droga te upozorio na moguću političku pozadinu slučaja. Rasprava je ponovno otvorila pitanje grčke politike prema drogama. Varoufakisova stranka MeRA25 poručila je da se problem ovisnosti treba rješavati modernim znanstvenim pristupom, dok je sam političar najavio da će, unatoč postupku, nastaviti javno govoriti o društvenim temama.
FOTO Sateliti otkrili razaranje u rezidenciji iransko vrhovnog vođe, pogledajte što je ostalo
storyeditor/2026-02-28/PXL_REU_260226_147358238.jpg
1/19
Ključne riječi
ecstasy ministar financija Grčka Yanis Varoufakis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Ajatolah Homeini vraća se u Iran nakon 14 godina egzila 1. veljače 1979.
Premium sadržaj
Video sadržaj
NAKON UBOJSTVA VRHOVNOG VOĐE

Što će se događati u Iranu: Od teokracije prema vojnoj državi? Revolucionarna garda pred povijesnom prilikom

Khameneije bio ključni stup sustava Islamske Republike, države u kojoj formalne institucije poput predsjednika i parlamenta postoje, ali konačne odluke donosi vrhovni vođa. On kontrolira oružane snage, Revolucionarnu gardu, obavještajni aparat, pravosuđe, državne medije i stratešku vanjsku politiku. Predsjednik države vodi izvršnu vlast, ali ostaje podređen vrhovnom vođi, dok Vijeće čuvara i Skupština stručnjaka nadziru politički sustav i biraju njegova nasljednika

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!