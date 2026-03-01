Naši Portali
FELJTON – Jeffrey Epstein (4)

Trump je za Epsteina rekao da je 'sjajan tip koji voli lijepe žene, a mnoge od njih su mlađe'

Autor
Ivica Beti
01.03.2026.
u 10:56

Petnaest godina su bili jedni od najboljih prijatelja, zajednički su letjeli Epsteinovim “Lolita Expressom”, zabavljali se na Trumpovom Mar-a-Lagu, a danas pokojni seksualni predator čak se družio i s Trumpovom djecom. Američki predsjednik pak tvrdi da su se viđali samo povremeno

Od 1980-ih do sredine 2000-ih, Jeffrey Epstein često se, kako je tvrdio, družio s Donaldom Trumpom, iako je Trump, nakon što su optužbe izašle u javnost, govorio o povremenim, rijetkim susretima. Trump je kasnije ipak potvrdio da su prijateljevali, ali da je njihovo prijateljstvo prekinuto 2004. godine, puno prije nego što je Epstein optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Rekao da je njegovo prijateljstvo s Epsteinom započelo krajem 1980-ih. Njih dvojica bili su susjedi i posjećivali se. Često su, prema nekim svjedočenjima, zajedno odlazili u kasino. Epstein je 1990. kupio vilu nekoliko kilometara od Trumpova imanja Mar-a-Lago, koje je Trump kupio pet godina ranije. Trump je 1992. pozvao NBC da snimi zabavu koju je priredio za sebe i Epsteina u Mar-a-Lagu.

Ključne riječi
feljtoni Jeffrey Epstein

