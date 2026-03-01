Naši Portali
UŽIVO
Krenule nove eksplozije: Iran zaprijetio najžešćim udarom do sad, Trump prijeti 'neviđenom silom'
FOTO Dubai ponovno napadnut, čuju se eksplozije
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
Smaknut s članovima obitelji: Uz ajatolaha su ubijeni i njegova kćerka, zet i unuka
Izrael i SAD isplanirali raketni napad zbog ovog sastanka: 'Htjeli smo ih iznenaditi'
IMALI SU CIJELI POPIS

IDF smaknuo čelnike sigurnosnih snaga Irana: Likvidirali smo 40 zapovjednika

Foto: IDF
1/9
Autor
Danijel Prerad
01.03.2026.
u 11:05

Nakon eliminacije sedam visokih dužnosnika, IDF sada potvrđuje da je među onima eliminiranima u napadima bio i Abdolrahim Mousavi

Sada se može potvrditi da je IDF eliminirao šefa glavnog stožera iranskih oružanih snaga u Teheranu Kao dio otvornog napada operacije „Rikajući lav”, izraelsko zrakoplovstvo, vođeno informacijama IDF-a, napalo je i eliminiralo sedam članova vrhovnog iranskog sigurnosnog vodstva koji su se okupili na nekoliko lokacija u Teheranu. Nakon eliminacije sedam visokih dužnosnika, IDF sada potvrđuje da je među onima eliminiranima u napadima bio i Abdolrahim Mousavi, koji je služio kao šef glavnog stožera oružanih snaga.

Mousavi je bio jedan od najviših visokih dužnosnika i nasljednik Mohammada Bagherija, šefa glavnog stožera iranskih oružanih snaga, koji je eliminiran u otvornom napadu operacije „Rising Lion” u lipnju 2025. godine. Prije pokretanja operacije „Rising Lion”, Mousavi je bio zapovjednik iranske vojske i zauzeo niz ključnih sigurnosnih položaja. U svojoj ulozi bio je odgovoran za upravljanje iranskim sigurnosnim aparatom i nadgledao je lansiranje stotina balističkih raketa usmjerenih prema izraelskom teritoriju, koje su ubile izraelske civile tijekom operacije.

Većina najviših visokih dužnosnika iranskog sigurnosnog vodstva eliminirana je od strane IDF-a. Uz pokretanje preventivne operacije, izraelsko zrakoplovstvo eliminiralo je 40 visokih zapovjednika – povijesni napad koji je bio moguć zahvaljujući vodstvu IDF-ove obavještajne službe.

Isto tako, IDF je razmontirala  većinu zračnih obrambenih sustava u zapadnom i središnjem Iranu i otvara put prema uspostavi zračne prevlasti nad nebom Teherana. Izraelsko zrakoplovstvo i dalje masovno djeluje u obrambenim i ofenzivnim operacijama s ciljem uklanjanja prijetnji državi Izrael.

Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE

Ključne riječi
Revolucionarna garda Iran napad na Iran Izrael

SI
sisavac
11:33 01.03.2026.

Još likvidirati netanjahua i njegov režim, pa 40 eu čelnika koji podržavaju ovu agresiju, i onih 500-ak američkih zločinaca, i bio bi mir. epstein je olito ovo sve povezao jako dobro. Putin nas izliječio korone, a agresija na uran epstein koji prijeti urušavanjem zapada.

Avatar Sidewinder
Sidewinder
11:16 01.03.2026.

Neka ovako likvidira Putina i njegovu kliku i bit će mu sve oprošteno, možda bi zaslužio i nobela.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

