IDF smaknuo čelnike sigurnosnih snaga Irana: Likvidirali smo 40 zapovjednika

Sada se može potvrditi da je IDF eliminirao šefa glavnog stožera iranskih oružanih snaga u Teheranu Kao dio otvornog napada operacije „Rikajući lav”, izraelsko zrakoplovstvo, vođeno informacijama IDF-a, napalo je i eliminiralo sedam članova vrhovnog iranskog sigurnosnog vodstva koji su se okupili na nekoliko lokacija u Teheranu. Nakon eliminacije sedam visokih dužnosnika, IDF sada potvrđuje da je među onima eliminiranima u napadima bio i Abdolrahim Mousavi, koji je služio kao šef glavnog stožera oružanih snaga.

Mousavi je bio jedan od najviših visokih dužnosnika i nasljednik Mohammada Bagherija, šefa glavnog stožera iranskih oružanih snaga, koji je eliminiran u otvornom napadu operacije „Rising Lion” u lipnju 2025. godine. Prije pokretanja operacije „Rising Lion”, Mousavi je bio zapovjednik iranske vojske i zauzeo niz ključnih sigurnosnih položaja. U svojoj ulozi bio je odgovoran za upravljanje iranskim sigurnosnim aparatom i nadgledao je lansiranje stotina balističkih raketa usmjerenih prema izraelskom teritoriju, koje su ubile izraelske civile tijekom operacije.

Većina najviših visokih dužnosnika iranskog sigurnosnog vodstva eliminirana je od strane IDF-a. Uz pokretanje preventivne operacije, izraelsko zrakoplovstvo eliminiralo je 40 visokih zapovjednika – povijesni napad koji je bio moguć zahvaljujući vodstvu IDF-ove obavještajne službe.

Isto tako, IDF je razmontirala većinu zračnih obrambenih sustava u zapadnom i središnjem Iranu i otvara put prema uspostavi zračne prevlasti nad nebom Teherana. Izraelsko zrakoplovstvo i dalje masovno djeluje u obrambenim i ofenzivnim operacijama s ciljem uklanjanja prijetnji državi Izrael.

Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.