UŽIVO
SABOR ZAJEDNICE UTEMELJITELJA

Plenković: Stabilnost je naša najveća odlika

Zagreb: Predsjednik Vlade na Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Mirna Puklin Vucelić/Hina
28.02.2026.
u 14:22

Premijer je poručio kako je vrijeme da se fokus stavi na veću konkurentnost hrvatskog gospodarstva

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je u subotu na X. (izbornom) Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ da je Hrvatska u izazovnim okolnostima očuvala stabilnost i da je stabilnost naša najveća odlika. „Hrvatska je osigurala stabilnost, stabilnost koja ne znači stagnaciju, nego obrnuto, političku stabilnost kao pretpostavku stvarnog razvoja i napretka”, naglasio je u Plenković u prigodnom govoru, osvrnuvši se na aktualnu globalnu situaciju i izazove.

„Stabilnost je naša najveća odlika i u nju polažemo jako puno, u smislu posvećenosti, vremena, dijaloga, okupljanja parlamentarne većine”, dodao je Plenković. Dotaknuo se pritom recentnih događaja u parlamentarnoj većini zbog pjevanja DP-ovog zastupnika Josipa Dabre. „Nismo oduševljeni takvim događajima, nezadovoljni smo da se događaju, takve pojave smo osudili”, kazao je i poručio kako od partnera očekuje da se pozabave takvim situacijama i vrlo ozbiljno rješavaju. „ To ćemo riješiti, praktički smo već i riješili”, ustvrdio je.

Premijer je poručio kako je vrijeme da se fokus stavi na veću konkurentnost hrvatskog gospodarstva, na tehnološki razvoj, obrazovanje i drugo. „Te teme moramo nametati, a ne gubiti vrijeme s nebitnim temama... ne se baviti time što je netko pjevao”, rekao je. Za oporbu  je kazao da nema ni jedan odgovor, program ni ideju koja bi bila bolja od onoga što HDZ radi zadnjih 10 godina, ni u domeni obrane, unutarnjih poslova, pravosuđa, zdravstva. 

Plenković je pozvao članove stranke na maksimalni angažman i da se pripreme na dugu kampanju, tumačeći kako je današnja politička komunikacija stalna i zahijeva „ da se malo spava, a puno radi”. Zaključio je s tvrdnjom da je to kao nogomet: „Svi igraju, Nijemci pobjeđuju; svi igraju,  a HDZ pobjeđuje”. Zahvalio  je također utemeljiteljima na doprinosu demokraciji i slobodi.

Na X. Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ održani su izbori za novo vodstvo, za predsjednika je izabran dosadašnji predsjednik Ivica Tafra, a za zamjenika Darko Vrtarić, predsjednik županijskog odbora Zajednice Osječko- baranjske županije. „Nastavljamo kontinuitet onoga što smo radili do sada, naša je politika na tragu politike Franje Tuđmana , a koju je Plenković nastavio provoditi”, izjavio je Tafra.

Kao konkretne ciljeve izdvojio je razvijanje i jačanje hrvatskog društva, blagostanje, bolji standard, više demokracije i prava, te pozvao na jedinstvo hrvatskog naroda. ”Prepucavanje jednostavno treba završiti i na nacionalnim ciljevima svi skupa moramo biti jedinstveni”,  kazao je Tafra.

U sklopu održavanja Sabora prigodno sudionici su prigodno obilježili i 37. obljetnicu prvog javnog predstavljanja prednacrta programskih osnova HDZ-a, uz osvrt na povijesni značaj tog događaja i ulogu utemeljitelja u oblikovanju temeljnih načela i razvoja stranke.

Ključne riječi
HDZ Andrej Plenković

