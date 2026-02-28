Naši Portali
TEKTONSKE PROMJENE U SVIJETU

Plenković: Situacija u parlamentarnoj većini je apsolvirana

Zagreb: Predsjednik Vlade na Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Marija Udiljak/Hina
28.02.2026.
u 14:26

Naglasio je i kako u političkom kontekstu postoje stvari koje su bitne i zahtijevaju veliki stupanj odgovornosti, poput gospodarstva, obrane, obrazovanja

Premijer Andrej Plenković neizravno je u subotu poručio kako se ne planiraju prijevremeni parlamentarni izbori, te opetovao kako je „apsolvirana“ napeta situacija u parlamentarnoj većini izazvana pjevanjem DP-ova Josipa Dabre. „Ima neka drama, izvanredna situacija? To pitaju ovi koji se u dokolici bave nečim, jer s drugim i ne znaju“, uzvratio je premijer na novinarski upit kad ćemo na parlamentarne izbore i pritom precizirao kako misli na opoziciju. Naglasio je kako je politička stabilnosti njegova temeljna pozicija. „Ne kao poruka stagnacije, nego kao temeljni preduvjet za svaki napredak i razvoj društva“, rekao je Plenković u izjavi novinarima na X. (izbornom) Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman. 

 Govoreći o osjećaju za bitno i važno, referirao se na odnos Grada Zagreba i Vlade,  „Nas Zagreb, tj. gradonačelnik Tomislav Tomašević, uz blagoslov skupštinske većine, hoće tužiti za doček hrvatskih rukometaša, a Vlada mu to vrati tako da mu financira sedam škola vrijednih 75 milijuna eura“, rekao je premijer i dodao kako to govori o osjećaju za bitno i važno. „Ali dobro, mi vodimo svoju politiku, drugi je vode kako je vode, ljudi na kraju odlučuju i do sada su znali uvijek mudro i pametno birati, pa će tako biti i za dvije godine“, rekao je premijer.

 Opetovao je kako je apsolvirana situacija u parlamentarnoj većini, te poručio kako će se, što se tiče HSLS-a, pronaći rješenje.  „Što se tiče HSLS-a, surađujemo godinama (…) ostvarivali smo dobru partnersku suradnju i pronaći ćemo rješenje“, rekao je Plenković i naglasio kako je već pri izglasavanju povjerenja ministru Alenu Ružiću, bilo je jasno da Dabro uopće nije presudan za koaliciju.  „Prema tome, stvar je apsolvirana“, izjavio je.

 Naglasio je i kako u političkom kontekstu postoje stvari koje su bitne i zahtijevaju veliki stupanj odgovornosti, poput gospodarstva, obrane, obrazovanja i sl., i pojave kao što je bilo Dabrino pjevanje. „To je problem DP-a koji ta stranka mora rješavati i ova reakcija HSLS-a, koju mi razumijemo, nismo mi ništa manje bili ogorčeni tom situacijom, mislimo da je ona potpuno bila nepotrebna, vjerojatno inscenirana, namjerna“, kazao je.

 Opetovao je kako se DP mora koncentrirati na „vrlo kvalitetan rad“ trojice svojih ministara Vlajčića, Šušnjara i Šipića, kako su poljoprivreda, gospodarstvo, energetika i demografija važni portfelji i kako je time napravljen odličan politički prostor za DP da se može konstruktivno profilirati. „Ovakve situacije im štete“, istaknuo je.

 „Naravno, zašto ne“, odgovorio je na upit hoće li popiti kavu sa Darijom Zurovcem, koji je to javno zatražio i dodao kako za sada, nema naznaka da bi se, nakon Boške Ban, još netko od zastupnika priključio parlamentarnoj većini. Primijetio je pritom kako se hrvatska politika bavi trivijalnim stvarima dok se svijet nalazi u ogromnim tektonskim promjenama, sigurnosnim, gospodarskim razvojnim.

 „I ta razlika između stvarno bitnih pitanja za svijet, za Europu, i za Hrvatsku i ovih naklapanja o kavicama i fabriciranja ustašizacije, izmišljene okupacije ili sličnih tema, to je nažalost hrvatska svakodnevnica koja mi djeluje dosta patetično“, rekao je premijer i predsjednik HDZ-a.

HDZ Andrej Plenković

