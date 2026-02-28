S premijerom zabila još jedan čavao u lijes demokracije

Sve za vlast, a vlast ni za što, mantra je povećeg broja pripadnika hrvatske političke "elite", koja se ne libi ni bezobzirno prevariti one koji su za njih glasali. A sve kako bi očuvali vlast. Odnosno saborsku sinekuru s plaćicom od oko 4000 eura. Posljednja u nizu političke sitneži koja nema ni časti ni obraza ni morala je Boška Ban, nekadašnja članica SDP-a, koja je u Sabor nakon zadnjih izbora ušla kao članica SDP-a, iz kojeg je potom istupila kako bi postala nezavisna zastupnica koja je sada preletjela Andreju Plenkoviću i njegovoj većini.

Postala mu je 77. ruka u Saboru i vrijedan žetončić, koji će mu omogućiti da sačuva ono što njega najviše zanima: vlast. Vlast je bitna i Boški Ban, koja tvrdi da nije žetončić. Ne, nije, samo je izdala volju birača koji su glasali za nju te je s premijerom zabila još jedan čavao u lijes hrvatske demokracije u kojoj više nisu bitni rezultati izbora i volja birača, već žetončići koji bi za opstanak na vlasti i saborsku plaću prodali i sebe i svoju dušu, a kamoli onda ne bi društvo i državu.