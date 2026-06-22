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NACIONALNI TRG U WASHINGTONU

Novi problemi s bazenom zbog kojeg je Trump prijetio zatvorom: Potrošili više od 14 milijuna dolara na obnovu, a sada ga opet prazne

Foto: REUTERS
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VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
22.06.2026.
u 22:40

Washingtonska uprava za vode izdala je dozvolu za pražnjenje pravokutnog bazena dugog 609 metara, dok je tvrtka angažirana za popravak rekla da će popraviti bazen u okviru jamstva

Reflektirajući bazen na Nacionalnom trgu u Washingtonu ponovno će se prazniti zbog popravka nakon što su se alge i ljuštenje boje pojavile samo nekoliko tjedana nakon obnove vrijedne 14,7 milijuna dolara, dok je predsjednik Donald Trump prijetio zatvorskom kaznom svakome tko bude uhvaćen u oštećenju bazena.

Washingtonska uprava za vode izdala je dozvolu za pražnjenje pravokutnog bazena dugog 609 metara, dok je tvrtka angažirana za popravak rekla da će popraviti bazen u okviru jamstva. Služba nacionalnih parkova nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Ljuštenje boje i rast algi vidljivi su u bazenu ubrzo nakon što je Trump 6. lipnja proglasio projekt obnove dovršenim. Izražena je zabrinutost zbog ugovora bez natječaja za ponovno premazivanje bazena uoči proslave 250. obljetnice nacije. Radnici Službe za nacionalne parkove ranije ovog tjedna ulili su vodikov peroksid u bazen kako bi suzbili alge. Trump je, bez dokaza, okrivio vandale za stanje znamenitosti.

U ponedjeljak je ponovio prijetnju američke državne odvjetnice Jeanine Pirro da će kazneno goniti ljude optužene za pokušaj uništenja bazena. "Imajte na umu da postoji 10-godišnja zatvorska kazna za uništavanje ili čak pokušaj uništenja takvih stvari", upozorio je Trump na društvenim mrežama. Uništavanje savezne imovine može imati maksimalnu zatvorsku kaznu od 10 godina.

Najmanje pet osoba je uhićeno, dok je pet drugih dobilo kaznene pozive, prema medijskim izvješćima. Policija za parkove SAD-a nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Tvrtka odgovorna za radove obnove, Atlantic Industrial Coatings sa sjedištem u Virginiji, u nedjelju je izjavila da područja koja su zahtijevala popravke čine "vrlo mali dio masivnog projekta".
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Ključne riječi
bazen SAD Washington

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