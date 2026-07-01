Hormuz 2.0: Pregovori o miru pretvorili su se u pregovore o kontroli svjetske trgovine

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih su dana ušli u novu, tehničku fazu. Iza razgovora o prekidu neprijateljstava i iranskom nuklearnom programu, međutim, krije se pitanje koje bi moglo odrediti geopolitičke odnose na Bliskom istoku za iduća desetljeća – tko će nakon rata upravljati Hormuškim tjesnacem. Upravo se oko tog uskog morskog prolaza, kroz koji prolazi približno petina svjetske trgovine naftom i velik dio ukapljenog prirodnog plina, danas lomi budući odnos snaga između Irana, arapskih država Perzijskog zaljeva i Zapada. Tijekom neizravnih pregovora u Dohi postignut je preliminarni dogovor između SAD-a i Irana o isplati tri milijarde američkih dolara Teheranu. Istodobno, diplomatski izvori navode da se razgovori o budućem statusu Hormuškog tjesnaca nastavljaju prema novom prijedlogu koji je iznio Oman. Pregovaračke delegacije trebale bi se vratiti u svoje zemlje na dodatne konzultacije prije nastavka razgovora.