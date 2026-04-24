PREKIPJELO MU

Procurio mail Pentagona: frustrirani Trump ih želi izbaciti iz NATO-a, a kaznit će i ove 'neposlušnike'

Antonio Mandir
24.04.2026.
u 09:53

Reuters je jutros objavio da je dobio interni e-mail Pentagona u kojem se opisuje kako bi SAD mogao kazniti saveznike NATO-a koji, po njihovom mišljenju, ne pružaju dovoljnu podršku u ratu protiv Irana

Američki predsjednik Donald Trump želi izbaciti Španjolsku iz NATO-a! Reuters je jutros objavio da je dobio interni e-mail Pentagona u kojem se opisuje kako bi SAD mogao kazniti saveznike NATO-a koji, po njihovom mišljenju, ne pružaju dovoljnu podršku u ratu protiv Irana. 

Prema Reutersu, američki dužnosnik rekao je novinama da bi to uključivalo izbacivanje Španjolske iz NATO-a, kao i "preispitivanje američkog stava o britanskom zahtjevu za Falklandskim otocima". U e-poruci se također navodi da će "teške" zemlje biti isključene s "važnih ili prestižnih pozicija" unutar NATO-a.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta i žestoko kritizirao savez jer nije preuzeo aktivniju ulogu u iransko-iračkom ratu. Među spornim točkama bile su korištenje vojnih baza i misija otvaranja Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta posebno ciljao Španjolsku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Najveći otpor prema Trumpovu ratu protiv Irana iskazao je španjolski premijer Pedro Sanchez.

Ove Trumpove prijetnje proizlaze iz frustracije zbog nedostatka podrške američkim operacijama, posebno u vezi s pravima preleta i pristupom zračnim bazama, što Pentagon smatra "apsolutnim minimumom" unutar NATO-a. Prijedlozi kruže na visokim razinama i odražavaju rastuću frustraciju u Washingtonu. Predsjednik Donald Trump više je puta kritizirao partnere, na primjer, jer su neke zemlje odbile odobriti pristup svojim bazama ili sudjelovati u osiguravanju Hormuškog tjesnaca. Međutim, isključenje Španjolske bilo bi teško pravno provesti, jer SAD ne mogu jednostrano isključiti članicu NATO-a. Ipak, ovaj potez pokazuje značajan pritisak koji američko-izraelski rat protiv Irana radi na cijeli NATO savez.

Hormuški tjesnac Iran SAD Trump NATO

Komentara 4

KR
Krolo
10:01 24.04.2026.

Opet smo sluge i kmeti

BR
Brnjonjo
09:58 24.04.2026.

Socijalisti sve uništavaju.

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
09:58 24.04.2026.

Iranskoj ekskurziji se ne nazire kraj

