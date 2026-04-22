Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLANIRA KAZNE?

Cure detalji Trumpove osvete neposlušnim saveznicima: Ove zemlje idu na crnu listu

U.S. President Trump speaks with U.S. Defense Secretary Hegseth at Memphis Air National Guard Base
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.04.2026.
u 20:20

Administracija zasad drži detalje u tajnosti, a dužnosnici nisu precizirali što bi točno bile 'kazne' ili 'nagrade'

Administracija predsjednika Donalda Trumpa izradila je svojevrsni 'popis loših i dobrih' unutar NATO saveza, kako bi kaznila one članice koje nisu podržale američku vojnu operaciju protiv Irana, doznaje Politico iz diplomatskih izvora. Prema informacijama tri europska diplomata i jednog američkog obrambenog dužnosnika, Bijela kuća je prije posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Washingtonu ovog mjeseca pripremila dokument koji rangira zemlje članice prema njihovom doprinosu savezu. Cilj je razlikovati “model saveznike” od onih koji “ne ispunjavaju svoju ulogu”. Ovo je najnoviji znak da Trump namjerava ozbiljno provesti prijetnje prema saveznicima koji ne podržavaju njegovu politiku. Savez je već pod velikim pritiskom zbog Trumpovih ranijih izjava , od prijedloga o aneksiji Grenlanda do upozorenja o mogućem potpunom povlačenju SAD-a iz NATO-a.

Ministar obrane Pete Hegseth još je u prosincu najavio takav pristup: "Model saveznici koji se odazovu, poput Izraela, Južne Koreje, Poljske, sve više Njemačke, baltičkih zemalja i drugih, uživat će našu posebnu naklonost. Saveznici koji i dalje ne daju svoj dio za kolektivnu obranu suočit će se s posljedicama" Jedan od diplomata komentirao je da "Bijela kuća ima papir o nevaljalcima i dobrima, pa je logika vjerojatno slična". Administracija zasad drži detalje u tajnosti, a dužnosnici nisu precizirali što bi točno bile “kazne” ili “nagrade”. Moguće opcije uključuju premještanje američkih trupa, smanjenje zajedničkih vojnih vježbi ili ograničavanje prodaje oružja “lošim” saveznicima, dok bi se te pogodnosti preusmjerile prema “dobrima”.

"Nemaju baš konkretne ideje kako kazniti loše saveznike. Premještanje trupa je jedna opcija, ali to uglavnom kažnjava same Sjedinjene Države, zar ne?", kazao je jedn europski dužnosnik.

Nije još poznato koje su zemlje točno na kojem popisu, ali Poljska i Rumunjska spominju se kao veliki potencijalni dobitnici. Poljska već plaća gotovo sve troškove za smještaj 10.000 američkih vojnika na svom teritoriju i jedna je od najvećih trošača na obranu u NATO-u. Rumunjska je pak proširila zračnu bazu Mihail Kogălniceanu i dopustila SAD-u da je koristi za zračne operacije nad Iranom. S druge strane, Španjolska je već ranije upala u nemilost jer se protivila Trumpovom cilju od 5 posto BDP-a za obranu. Velika Britanija i Francuska također su odbile ili odugovlačile s američkim zahtjevima za pomoć u Iranu, dok su Rumunjska, Bugarska i neke manje zemlje omogućile korištenje svojih baza i logistike. Baltičke zemlje (Litva, Latvija, Estonija) i Poljska hvale se kao primjeri jer redovito predvode po postotku izdvajanja za obranu.

Takav pristup nema mnogo presedana i već izaziva kritike u Kongresu. Republikanski senator Roger Wicker upozorio je da “nije korisno kada američki čelnici govore o našim savezima s prijezirom”. Neki bivši dužnosnici sumnjaju da administracija uopće ima kapaciteta otvoriti novi front sukoba s Europom dok se još bavi ratom na Bliskom istoku. NATO nije želio komentirati ovu informaciju.

Komentara 13

Pogledaj Sve
HO
homofobic
20:38 22.04.2026.

Vjerujem da svatko ima pravo birati s kime se druziti. Tko ne odobrava nacin kako Amerika vodi svoju vanjsku politiku je slobodan odabrati kako ce voditi svoju politiku i s kojim drzavama ce se udruziti! Oece biti potrebe za kmecanjem nad svjetskom hegemonijom ili "unipolarnim' svijetom! Imate CIGLU (briks) pa vam po volji!

Avatar Top
Top
21:30 22.04.2026.

Kao u srednjem vijeku.

Avatar Next Level
Next Level
21:33 22.04.2026.

Otkazati onih 800 mlrd$ za US oružje pa da vidimo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!