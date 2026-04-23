Trumpa pitali bi li upotrijebio nuklearno oružje, razbjesnio se: 'Glupo pitanje...'

Američki predsjednik Donald Trump u nizu izjava iz Bijele kuće odbacio je mogućnost korištenja nuklearnog oružja protiv Irana, istovremeno naglašavajući vojnu spremnost SAD-a i nastavak pritiska na Teheran u aktualnom sukobu, javlja Sky news.

Na pitanje novinara o mogućem korištenju nuklearnog oružja, Trump je takvu opciju odbacio: 'Ne, ne bih', dodavši: 'Zašto bih to uopće trebao? Zašto se postavlja tako glupo pitanje?'. Potom je nastavio: 'Zašto bih koristio nuklearno oružje kada smo ih potpuno, na vrlo uvjerljiv način, uništili?'. Također je istaknuo: 'Nuklearno oružje nikada ne bi smjelo biti dopušteno da ga itko koristi.'

Unatoč tome, naglasio je spremnost SAD-a: 'Nikada nismo imali toliko streljiva, naši brodovi su potpuno opremljeni', te poručio da su američke snage 'spremne i naoružane'.

Trump je u svojim izjavama govorio i o strateškim ciljevima prema Iranu, tvrdeći da ne želi brzo rješenje pod svaku cijenu. 'Ne požurujte me', rekao je na pitanje o rokovima za dogovor, dodajući: 'Želim napraviti najbolji dogovor. Mogao bih ga napraviti odmah. Ako bih otišao sada, mogli bismo imati ogroman uspjeh. Trebalo bi im 20 godina da se oporave. Ali to ne želim. Želim trajno rješenje.'

U kontekstu energetike i globalne trgovine, Trump je tvrdio da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. 'Otvorit ćemo tjesnac', rekao je, dodajući: 'Trenutno smo ga zatvorili. Imamo potpunu kontrolu nad tjesnacem.' Također je izjavio da je on taj koji ga je zadržao zatvorenim. 'Otvorit će se kad napravimo dogovor', izjavio je.

Govoreći o mogućim ekonomskim posljedicama, poručio je: 'Kratko će to trajati, a znate što za to dobivaju? Iran bez nuklearnog oružja.' U svojim komentarima o širem sukobu Trump je ponovio tvrdnje o unutarnjim problemima iranskog vodstva. 'Svađaju se kao mačke i psi', ističe.

U međuvremenu, diplomacija se nastavlja u pozadini sukoba, dok Washington paralelno sudjeluje i u posredovanju drugih regionalnih procesa, uključujući razgovore između Izraela i Libanona o mogućem produljenju primirja.