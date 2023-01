Ogorčena frizerka iz Šibenika: Dobila sam kaznu od 730 eura zbog povećanja cijene od 36 centi

Državni inspektorat došao je u moj frizerski salon 17. siječnja i uvidom u cjenik pronašao da je 31. prosinca prošle godine pranje i feniranje kose stajalo 50 kuna, nakon čega sam cijene 3. siječnja zaokružila sa 6,64 eura (50 kuna) na sedam eura (52,74 kune) isključivo iz razloga da cijena bude okrugla, a ne u centima. Nakon cijele hajke koja je nastala oko "zaokruživanja", cijene sam 10. siječnja ipak vratila na staro i bez obzira na to, 17. siječnja dobila sam kaznu u iznosu od 729 eura i 98 centi za tih sedam dana što mi je cijena bila viša za dvije kune i 74 lipe, odnosno za 36 centi – tim riječima svoju priču počinje frizerka za Šibenski.hr uz podršku nekolicine svojih kolegica koje su odlučile iznijeti svoju stranu priče, ali pritom ipak ostati anonimne.

"Na povećanje cijene usluga za 36 centi nitko se nije žalio, dapače još joj klijenti dobace i kako je "‘među jeftinijima" u Krešimirovu gradu. Nisam planirala uložiti žalbu na dobivenu kaznu, ali ipak sam se predomislila i uložit ću je. Ako svi šutimo, neće se ništa dogoditi i promijeniti. Mene samo zanima do kada će ovo biti ovako? Kada ćemo mi moći korigirati naše cijene, jer činjenica je da nam na to nitko ne zna dati konkretan odgovor iako su nam dobavljači svoje cijene već podigli. Cijene i vode i struje i odvoza otpada su porasle i rast će još, a mi svoje cijene ne smijemo mijenjati. Najveći problem u ovoj situaciji jest što zaista nisam znala da cijene ne smijem zaokruživati nakon prvog siječnja jer nam to nitko nije rekao.

Smatramo da je ovo doslovno hajka na frizere, cijene su porasle apsolutno svugdje i za to nikome ništa, a za razliku od 36 centi ja sad moram platiti kaznu od 730 eura. Velika je razlika između namjernog podizanja i zaokruživanja cijena", govori kažnjena šibenska frizerka.

"Znamo da je u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca, kada je na snazi bilo dvojno iskazivanje cijena, mijenjanje odnosno podizanje cijena bilo zabranjeno, a nakon 1. siječnja nismo znali smijemo li cijene zaokruživati, nitko nije konkretno rekao – ne smijete. Dakle, nastala je halabuka oko zaokruživanja i podizanja cijena pa je Vlada na brzinu donijela odluku da će se oni koji cijene ne vrate na staro kažnjavati. Ja sam cijene vratila i svejedno sam kažnjena. Jasno nam je da ljudi iz inspekcije samo rade svoj posao. Kako mi živimo od mušterija, tako oni žive od nas, ali njihov način postupanja smatramo pomalo agresivnim i represivnim. S obzirom na to da nismo bile potpuno upućene u situaciju, smatramo da nam se na pogreške moglo ukazati i upozoriti nas pa ako se ponovi isto, neka nam onda lijepe kazne.

Problem je i što cijene frizerskih usluga u gradu nisu iste, pa po tome bi i kazne onda trebale biti za svakog drukčije, a činjenica je da nas inspektori mogu kazniti za najmanje sitnice pa mi zbog toga na posao idemo s grčem u želucu, a ne s užitkom s kojim smo dosad odlazile", složne su frizerke.