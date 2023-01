Zaokružila cijenu za četiri centa pa dobila kaznu od 2654 eura: 'Neću to platiti, nisam kriva'

Vlasnica kozmetičkog salona iz Makarske u 43 godine rada nije imala niti jednu kaznu, no sada će, zbog profitiranja na konverziji, morati platiti 2654 eura. I tu ništa ne bi bilo sporno da se ne radi o zaokruživanju od četiri centa.

Vanja Batošić uređivanje obrva prošle je godine naplaćivala 60 kuna. Od prvog siječnja ta usluga kod nje stoji 8 eura, no prema pravilniku o preračunavanju cijena, trebala bi stajati 7,96 eura. Šokirana poduzetnica za RTL je izjavila kako kaznu ne namjerava platiti, te da je već napisala žalbu.

U žalbi je navela kako se ne osjeća kriva i zatražila da se spis preda sudu, gdje će objasniti cijelu situaciju. "Zaokružili smo više cijena na niže nego na više, ali inspektoricu to nije interesiralo" požalila se Vanja.

No ona nije jedina koja se našla pod povećalom Državnog inspektorata, koji je do sada obavio više od 1400 nadzora i izdao 272 kazne ukupnog iznosa većeg od 450.000 eura. Iz inspektorata poručuju kako neće stati, a kontrolirat će sve, od frizera do turističkih radnika.

Neopravdano dizanje cijena utvrdili su i u četiri trgovačka lanca. Prednjače keksi koji su poskupili 41 posto, slijede ih hrana za pse (38 posto) i mačke (29 posto), tekući jogurt je poskupio 24 posto, pečenica 20 posto, a maslac 19. Skuplji su i kakao prah (18 posto) i čokolada za kuhanje (13 posto), ali i kiseli krastavci, čija je cijena rasla 9 posto.

Odvjetnica udruge Glas poduzetnika Dorotea Jurčić izjavila je kako smatra da nema pravnog temelja "za donošenje takvih prekršajnih naloga i kažnjavanje poduzetnika". Smatra da Inspektorat time ograničava slobodu tržišta. Istaknula je da poduzetnici koji se namjeravaju žaliti nikako ne bi smjeli platiti kaznu, jer time priznaju krivicu.

