Održana središnja komemoracija stradanja Petrinje u rujnu 1991.

Središnja komemoracija rujanskih Dana sjećanja u Petrinji održana je danas, u spomen na 16. rujna 1991. Kada je Petrinja doživjela velika razaranja. Tog dana, iz tadašnje kasarne JNA „Vasilj Gaćeša“ krenuli su žestoki napadi tzv. JNA na grad i okolna naselja Brest i Mošćenicu. Ozlijeđeno je 40-ak vojnika i civila, a na položajima oko Nove bolnice i Vile Gavrilović zarobljeno je i strijeljano 17 pripadnika MUP-a i Zbora narodne garde.

„598 žrtava na području Petrinje govori koliki je obim stradanja bio ovdje u Petrinji. Na području Petrinje imamo osam masovnih grobnica, to je trećina od svih masovnih grobnica koje se nalaze na području naše Sisačko-moslavačke županije. Ono što trebamo poručiti hrvatskoj javnosti, za zločine na području Petrinje do dana današnjeg još nitko nije odgovarao. A ne mogu a da ne iskažem svoje ogorčenje i razočarenje, jer ni danas ovdje nije ni predsjednik Vlade, ni predsjednik Republike, ni predsjednik Hrvatskog sabora, ni ministar unutarnjih poslova, ni ministar hrvatskih branitelja, ni ministar obrane.“ – rekao je Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Petrinje podsjetivši kako nitko od vodećih ljudi RH do sada nije bio na ovim obljetnicama.

„Ovdje se treba postaviti pitanje i generacije će postavljati pitanje, tu gdje se stvarala Domovina, koliko je Domovina vratila ovdje onoga što je trebala vratiti, napraviti, ali to je pitanje za povijest. Nadam se da u našoj budućnosti ćemo svi skupa zajedničkim radom doprinijeti da ta pitanja ne postavljamo. Grad Petrinja je svoje odradio u Domovinskom ratu, mi sada očekujemo državu, očekujemo institucije, očekujemo Predsjednika, predsjednika Vlade.“, poručio je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

GALERIJA Petrinjci se prisjetili 589 ubijenih civila i poginulih hrvatskih branitelja

Povodom središnje manifestacije Dana sjećanja održana je i misa zadušnica za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civile u župnoj crkvi sv. Lovre dok je kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku održana komemoracija. Nakon kratke molitve, uz polaganje vijenaca i svijeća kod spomenika, pročitana su imena svih 598 poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata u gradu Petrinji.

„Danas ovdje u ime predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske mogu poručiti da Petrinja nije ostavljena, jer često puta čujemo i rečenice i izjave ovdje da je Petrinja ostavljena, da je Vukovar sve, ali nije Petrinja ostavljena. Vjerujem da ćemo već na godinu ili narednih godina imati drugačiju sliku Petrinje i mogućnosti življenja u ovom gradu. – dodao je na komemoraciji župan Ivo Žinić, koji je bio izaslanik premijera i predsjednika Sabora.