U unutrašnjosti oblačno vrijeme i magla, na Jadranu sunčano

Danas nas očekuje tipično zimsko vrijeme s izraženim razlikama između unutrašnjosti i obale. U nizinama unutrašnjosti prevladavat će niska naoblaka i magla koja će se zadržavati veći dio dana, dok će gorje uživati u sunčanijim razdobljima. Temperature će u kontinentalnim krajevima biti osjetno niže, a magla i sumaglica stvarat će zimski ugođaj.

Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, iako će se tijekom prijepodneva ponegdje pojavljivati magla, osobito na sjevernom dijelu Jadrana. Uz obalu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu bura biti lokalno i jaka, što će dodatno pojačati dojam hladnoće na otvorenom.

Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti Hrvatske kretat će se uglavnom između 3 i 7 °C. U Zagrebu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, osobito u prvom dijelu dana i ponovno navečer, kada će magla biti najizraženija. Okolno gorje imat će više sunčanih razdoblja, a najviša temperatura u glavnom gradu očekuje se između 3 i 5 °C.

Na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre temperature će biti znatno više, od 12 do čak 17 °C, što će donijeti ugodniji osjećaj, osobito tijekom sunčanih sati. Minimalne jutarnje temperature na obali bit će od 7 do 9 °C, dok će dnevne dosezati i do 17 °C, najviše na južnom dijelu Jadrana.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, dok će na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura povremeno biti jaki, osobito na sjevernom dijelu obale. More će biti umjereno valovito, a povremena magla može otežati vidljivost na prometnicama i u pomorskom prometu.

Sažeto, dan pred nama donosi pravu zimsku atmosferu u kontinentalnim krajevima s maglom, niskim temperaturama i slabim vjetrom, dok će Jadran biti topliji, sunčaniji, ali uz povremeno jaku buru. Vozačima se preporučuje dodatni oprez zbog moguće smanjene vidljivosti, a svima ostalima slojevito odijevanje zbog razlika u temperaturi između unutrašnjosti i obale.