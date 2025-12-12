FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi put na sudu, udovica Erika imala je samo jedan zahtjev

Tyler Robinson (22), optužen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na kampusu u Uti u rujnu, prvi se put pojavio na sudu. Njegovi odvjetnici i Ured šerifa okruga Utah zatražili su zabranu kamera u sudnici, strahujući da bi medijsko praćenje moglo ugroziti pošteno suđenje.

S druge strane, Kirkova supruga Erika te koalicija nacionalnih i lokalnih medija zalagali su se za transparentnost, a sudac je u četvrtak donio odluku o dopuštanju kamera. Robinson se suočava s višestrukim optužbama, uključujući kvalificirano ubojstvo, što bi ga u slučaju osude moglo dovesti do smrtne kazne. Još se nije izjasnio o optužbama. Predao se vlastima nakon opsežne potrage koja je uslijedila nakon što je Kirk upucan na otvorenom događaju na Sveučilištu Utah Valley.

Optuženik je u četvrtak stigao na sud vezanih ruku i nogu, odjeven u košulju, kravatu i hlače, te se nasmiješio članovima obitelji u prvom redu, uključujući majku, oca i brata, piše BBC. Dio ročišta obuhvaćao je pregled audiosnimke i transkripta s listopadskog ročišta zatvorenog za javnost, što sudac još razmatra, dok je drugi dio ročišta bio emitiran online za javnost.

Sudac Tony Graf prvotno je planirao donijeti odluke u četvrtak, no odgodio ih je za 29. prosinca, ističući kako želi sve učiniti ispravno i uzeti više vremena, umjesto da bude brzoplet i pogriješi. "Moram biti precizan u pristupu, to je važno pitanje. Planiram tako postupiti", dodao je Graf. Ipak, donio je odluku kojom je zabranio odvjetnicima obiju strana davanje izjava izvan sudnice.

U listopadu je sudac dopustio optuženiku nošenje civilne odjeće tijekom pripremnih ročišta kako se ne bi utjecalo na potencijalne porotnike, ali je naložio da i dalje nosi sredstva za vezivanje. Zabranjeno ga je fotografirati ili snimati dok je u okovima. Optuženik bi se idući put trebao pojaviti na sudu 16. siječnja.

