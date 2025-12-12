Naši Portali
BREAKING
Poslušaj
ODRŽANO ROČIŠTE

FOTO Ubojica Charlieja Kirka prvi put na sudu, udovica Erika imala je samo jedan zahtjev

Tyler Robsinson, the man accused of killing Charlie Kirk at Utah Valley University, appears in court in Provo, Utah
Foto: Rick Egan/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 09:18

Optuženik je u četvrtak stigao na sud vezanih ruku i nogu, odjeven u košulju, kravatu i hlače, te se nasmiješio članovima obitelji u prvom redu, uključujući majku, oca i brata

Tyler Robinson (22), optužen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na kampusu u Uti u rujnu, prvi se put pojavio na sudu. Njegovi odvjetnici i Ured šerifa okruga Utah zatražili su zabranu kamera u sudnici, strahujući da bi medijsko praćenje moglo ugroziti pošteno suđenje.

S druge strane, Kirkova supruga Erika te koalicija nacionalnih i lokalnih medija zalagali su se za transparentnost, a sudac je u četvrtak donio odluku o dopuštanju kamera. Robinson se suočava s višestrukim optužbama, uključujući kvalificirano ubojstvo, što bi ga u slučaju osude moglo dovesti do smrtne kazne. Još se nije izjasnio o optužbama. Predao se vlastima nakon opsežne potrage koja je uslijedila nakon što je Kirk upucan na otvorenom događaju na Sveučilištu Utah Valley.

Optuženik je u četvrtak stigao na sud vezanih ruku i nogu, odjeven u košulju, kravatu i hlače, te se nasmiješio članovima obitelji u prvom redu, uključujući majku, oca i brata, piše BBC. Dio ročišta obuhvaćao je pregled audiosnimke i transkripta s listopadskog ročišta zatvorenog za javnost, što sudac još razmatra, dok je drugi dio ročišta bio emitiran online za javnost.

Sudac Tony Graf prvotno je planirao donijeti odluke u četvrtak, no odgodio ih je za 29. prosinca, ističući kako želi sve učiniti ispravno i uzeti više vremena, umjesto da bude brzoplet i pogriješi. "Moram biti precizan u pristupu, to je važno pitanje. Planiram tako postupiti", dodao je Graf. Ipak, donio je odluku kojom je zabranio odvjetnicima obiju strana davanje izjava izvan sudnice.

U listopadu je sudac dopustio optuženiku nošenje civilne odjeće tijekom pripremnih ročišta kako se ne bi utjecalo na potencijalne porotnike, ali je naložio da i dalje nosi sredstva za vezivanje. Zabranjeno ga je fotografirati ili snimati dok je u okovima. Optuženik bi se idući put trebao pojaviti na sudu 16. siječnja.

VIDEO Trump posthumno odlikovao Kirka na njegov rođendan Predsjedničkom medaljom slobode

Trump posthumno odlikovao Kirka na njegov rođendan Predsjedničkom medaljom slobode
Ključne riječi
Tyler Robinson Charlie Kirk

