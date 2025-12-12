Vozači oprez! Gusta magla smanjuje vidljivost, na zagrebačkoj obilaznici gužve

Vozače jutros diljem Hrvatske dočekuju vrlo zahtjevni uvjeti u prometu. Prema najnovijim informacijama Hrvatskog autokluba, magla, ponegdje vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti i priobalju. Kolnici su vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Preporučuje se vožnja s uključenim svjetlima i povećanim oprezom, kao i prilagodba brzine uvjetima na cesti.

Na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba povećana je gustoća prometa i vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A1 do 20. veljače 2026. zbog rekonstrukcije odmorišta Janjče u oba smjera nisu dostupni pojedini sadržaji, uključujući punionice za električna vozila i parkirališta ispred objekata.

Brojni radovi i zatvorene dionice dodatno otežavaju promet. Na A3 kod čvora Nova Gradiška zatvoreni su izlazni i ulazni krakovi zbog radova, a obilazak je moguć preko čvorova Okučani i Lužani. Zbog sanacije na čvoru Sveta Nedelja promet se u smjeru Lipovca vodi jednom trakom uz ograničenje brzine. Na A8 u zoni tunela Učka vozi se dvosmjerno suženim kolnikom, a povremeno dolazi do potpunih obustava prometa zbog miniranja.

Na državnim cestama zatvorene su brojne dionice zbog radova, poput DC1 Velika Ves–Polje Krapinsko, DC2 u Vukovaru, DC38 između Kuzmice i Vesele, DC51 kod mjesta Banićevac te DC121 Murter-Tisno. Na lokalnim cestama u Lici i okolici Donjeg Lapca zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače bez zimske opreme. Zbog vode na kolniku zatvorene su ŽC3201 Hrastovica-Jabukovac i LC340500 u mjestu Šišljavić. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom očekuju se gužve i višesatna čekanja, osobito za teretna vozila.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama, koriste zimsku opremu i drže siguran razmak. Posebno se preporučuje oprez na dionicama pod maglom i mogućom poledicom te u zonama radova, gdje vrijedi privremena regulacija prometa.