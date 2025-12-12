Naši Portali
BREAKING
NAPADI DRONOVIMA

VIDEO Ukrajina navodno pogodila jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte u Jaroslavlju, šire se snimke oblaka crnog dima

Telegram/ASTRA
Autor
Lorena Posavec
12.12.2025.
u 09:24

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je ruska protuzračna obrana presrela osam dronova koji su se približavali glavnom gradu

Ruska rafinerija nafte Slavneft-YANOS u Jaroslavlju, jedna od pet najvećih u zemlji, navodno gori nakon što je pogođena u noćnom napadu dronom 12. prosinca, rekli su dužnosnici i lokalni Telegram kanali. Stanovnici su izvijestili o najmanje sedam eksplozija iznad grada, nakon čega su uslijedila izvješća o požaru u rafineriji, koja se nalazi više od 700 kilometara od ukrajinske granice. Izvori otvorenih obavještajnih podataka (OSINT) naveli su da je postrojenje pogođeno, dok je guverner Jaroslavlja Mihail Jevrajev ranije upozorio na prijetnju dronova u regiji, piše Kyiv Independent. Astra, neovisni Telegram kanal sa sjedištem u Rusiji, objavio je fotografije i videozapis požara u postrojenju danas ujutro.

Postrojenje Slavneft-YANOS glavni je proizvođač goriva, uključujući benzin, dizel i mlazno gorivo, s kapacitetom prerade od oko 15 milijuna tona sirove nafte godišnje. Tijekom noći su mete bile i druge regije, uključujući Tver, Smolensk i Moskvu. U Tveru je eksplozija drona oštetila donje katove stambene zgrade i ozlijedila sedam osoba, prema lokalnim vlastima. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je ruska protuzračna obrana presrela osam dronova koji su se približavali glavnom gradu. Opseg štete i dalje nije poznat, a Ukrajina nije komentirala prijavljeni napad. Ukrajina ponovno koristi domaće dronove dugog dometa za napade na rusku naftnu infrastrukturu. Ruska proizvodnja nafte i plina i dalje je pod udarom dok Kijev nastoji onesposobiti glavni izvor financiranja Moskve za rat u Ukrajini.

Vučić ima nevjerojatnu ideju: 'Svi bi se osjećali bolje, reći ću to Ursuli von der Leyen'
Ključne riječi
požar napad dronovima rafinerija Rusija Ukrajina

Komentara 1

Pogledaj Sve
DU
DugouhiDuško
09:48 12.12.2025.

Naj više korištena riječ u izvještajima o uspesima ukrajinske vojske je,, navodno".

