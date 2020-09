Obilježena godišnjica prvog napada na Petrinju u Domovinskom ratu

U Nebojanu, pokraj „Skele spasa“, danas je obilježena 29. godišnjica prvog otvorenog napada i agresije na Petrinju. Bio je to prvi otvoreni napad na grad od strane pobunjenih Srba, paravojnih formacija i ondašnje JNA.

Zbog navodno ispaljene mine od strane hrvatske vojske prema tadašnjoj vojarni Vasilj Gašeća, potpukovnik Slobodan Tarbuk u 12 sati i 18 minuta zaprijetio je hrvatskim snagama i naredio ispaljivanje granata na Petrinju, ali i na obližnja sela, jer je poslijepodne počeo i minobacački napad na Hrastovicu i druga prigradska naselja.

Napad je u Petrinji nastavljen i snajperskom vatrom i rafalnom pucnjavom po središtu grada, vodile su se i ulične borbe u gradu u kojima je izgorjelo više stambenih objekata. Oštećeni su dječji vrtić, crkva svetog Lovre, srednja škola, Općinski sud, zgrada tadašnje Općine i nekoliko privrednih objekata, među kojima Slavijatrans i Gavrilović, Tvornica obuće i zgrada Bolnice.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 02.09.2020., Nebojan - U sklopu obiljezavanje 29. obljetnice prvog otvorenog napada i agresije na grad Petrinju kod "Skele spasa" u Nebojanu nakon podizanja zastave Republike Hrvatske brojna izaslanstva polozila su vijence kod Kriza. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

U konačnici je tog 2. rujna 1991. uništeno i oštećeno oko 300 objekata, kuća, stanova i lokala, ozlijeđeno je desetak ljudi a poginuli su pripadnik ZNG-a Nikola Lokner, djelatnik MUP-a Andrija Rokić i civil Stjepan Bučar.

Sjećanje na to stradanje Petrinje obilježeno je u Nebojanu gdje je lani postavljena skela nazvana ‘Skelom spasa’ na mjestu skele preko koje je 1991. spašeno na tisuće civila i prebačeno s područja Banovine na lijevu stranu Kupe. Skela se koristila sve do kraja 1991. godine kada je izgrađen pontonski most.

Program obilježavanja ove godišnjice započeo je simboličnim prelaskom dva čamca s pripadnicima vojnih postrojbi iz Letovanića u Nebojan gdje je donijeta hrvatska zastava i svečano podignuta uz intoniranje himne. Svijeće su zapalili i vijence položili brojni predstavnici udruga proizašlih i Domovinskog rata, Grada Petrinje, političkih stranaka, policije, vojske, vatrogasaca te je služena misa.

„2. rujna te 1991. je bio i prvi otvoreni napad na Petrinju od strane JNA koja je bila u Petrinji stacionirana u vojarni, ali i srpske paravojske. Danas se procjenjuje da je u Petrinji u ovom prvom napadu nastala šteta od oko 45 milijuna eura. „ – rekao je Darko Dumbović, predsjednik Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

„U Nebojanu i na petrinjskom području se stvarala Domovina Hrvatska.“ – rekao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović najavivši gradnju spomenika u Nebojanu za sve koji su poginuli u Domovinskom ratu.