DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN

Prije 84 godine Hitler je najavio svoj monstruozni plan

Adolf Hitler
Wikimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 08:44

Na sastanku s najvišim nacističkim dužnosnicima Hitler je najavio iskorjenjivanje Židova

Na današnji dan, 12. prosinca, povijest nam donosi niz događaja koji su obilježili svijet i Hrvatsku, a neki od njih ostavili su duboke tragove u kolektivnoj svijesti čovječanstva. Najmračniji trenutak vezan je uz 1941. godinu, kada je Adolf Hitler na sastanku s najvišim nacističkim dužnosnicima najavio iskorjenjivanje Židova. Ova zloslutna izjava bila je jasna najava Holokausta, jednog od najstrašnijih zločina u povijesti čovječanstva, čije posljedice i danas opominju na važnost borbe protiv svih oblika mržnje i netolerancije.

Na današnji dan 1852. godine, papa Pio IX. izdao je bulu kojom je Zagrebačka biskupija uzdignuta na čast nadbiskupije. Time je Zagreb stekao veću crkvenu samostalnost, a Hrvatska je dobila još snažniji položaj unutar Katoličke crkve. Prvi zagrebački nadbiskup bio je Juraj Haulik de Váralya, a ovaj događaj bio je izuzetno važan za hrvatski identitet i duhovnost.

Ne smijemo zaboraviti ni 1408. godinu, kada je hrvatsko-ugarski kralj Žigmund osnovao Red zmajskih vitezova, u kojem su sudjelovali i istaknuti pripadnici hrvatskog plemstva. Taj red predstavljao je simbol otpora protiv Osmanlija i obrane kršćanstva, zbog čega je papa Leon X. Hrvatsku kasnije nazvao "štitom i predziđem kršćanstva".

Na svjetskoj sceni, 12. prosinca 1913. godine, u Firenci je ponovno otkrivena slavna Mona Lisa, remek-djelo Leonarda da Vincija, koja je dvije godine ranije ukradena iz Louvrea. Povratak ove slike izazvao je oduševljenje među ljubiteljima umjetnosti diljem svijeta i ponovno potvrdio njezin status najpoznatijeg portreta u povijesti.

Današnji dan obilježen je i borbom za slobodu – 1963. godine Kenija je proglasila nezavisnost od britanske krune, a već iduće godine Jomo Kenyatta postao je prvim predsjednikom te mlade afričke republike.

