Odmotao paket koji je našao na plaži i ostao neugodno iznenađen: 'Izbezumljen sam zbog toga'

Muškarac iz Wisconsina šetao je plažom kada se šokirao otkrivši mozak umotan u aluminijsku foliju. Utvrđeno je da mozak nije ljudski, no ne zna se kojoj je životinji pripadao.

James Senda u parku Samuel Myers pronašao je paket u obliku cigle umotan u aluminijsku foliju te zavezan ružičastom gumicom. Sumnjajući da se u njemu nalaze droga ili novac, paket je otvorio te otkrio kako su u njemu mozak, cvjetovi i novac.

'Kad sam ga prvi put otvorio, mislim da sam bio toliko šokiran da nisam shvatio što je to', rekao je Senda za CNN i dodao: "Prišao sam gradskim radnicima u blizini i upitao: ''Jesam li upravo našao mozak?'"

