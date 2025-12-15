Ovaj ukras se navodno prodaje na Temu Srbija, no pogledajte kako izgleda u stvarnosti

Sponzorirana objava s Instagram stranice Temu Srbija masovno se proširila društvenim mrežama, postavši viralni hit, ali iz pogrešnih razloga. Naime, u objavi je prikazan božićni ukras, no netko je u komentarima otkrio kako taj ukras izgleda u stvarnosti.

Reklama je predstavljala naizgled goleme, spiralne staklene stepenice ukrašene kristalnim detaljima. Fotografija se brzo proširila X-om, gdje su se korisnici diljem svijeta pitali o stvarnom izgledu ovog "ukrasa".

Komentari poput "Hoće li netko ovo kupiti, čisto da provjerimo kako izgleda", "Plaši me kako ovo izgleda u stvarnosti" i "Je li ovo scenografija za Eurosong" preplavili su mreže. Sumnjičavi kupci, već upoznati s Temu narudžbama, odmah su pretpostavili da je riječ o još jednom viralnom promašaju.

Misterij je napokon razriješen kada su prvi kupci podijelili fotografije onoga što im je stiglo na kućnu adresu. "Monumentalna kristalna konstrukcija" pokazala se kao minijaturna dekoracija koja bez problema stane na dlan.

Ovo otkriće izazvalo je novi val šaljivih komentara na mrežama: "Tko god je ovo kupio, hvala ti što si podnio žrtvu umjesto svih nas", "Zapravo je simpatično", "Ništa nije onako kako izgleda" i "Kupit ću sad ovo iz inata". Dok se korisnici na X-u i dalje zabavljaju na račun kristalnih stepenica, originalna objava na Temuu prikupila je impresivna četiri milijuna reakcija.