HIBRIDNE AKTIVNOSTI RUSIJE

Usvojene nove sankcije: Vojni i policijski časnici širili prorusku propagandu i teorije zavjere

storyeditor/2025-12-15/2025-12-11T150335Z_752424764_RC2EEIAYPKAF_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-PUTIN.JPG
Reuters
Slavko Vukadin/Hina
15.12.2025.
u 21:05

Ministri vanjskih poslova članica EU su također uveli sankcije protiv Međunarodnog rusofilskog pokreta zbog širenja destabilizirajućih narativa ruske vlade te protiv 142. bojne za elektroničko ratovanje sa sjedištem u Kalinjingradu koja je odgovorna za ometanje sustava kratkovalne komunikacije i za vođenje elektroničkog ratovanja

Europski ministri vanjskih poslova usvojili su u ponedjeljak nove sankcije protiv dvanaest pojedinaca i dvije pravne osobe zbog hibridnih aktivnosti Rusije. Na popis su uvršteni vanjskopolitički analitičari koji djeluju u institucijama, think-tankovima i sveučilištima povezanim s Kremljem te utjecajne osobe koje promiču prorusku propagandu i teorije zavjere o ruskoj invaziji na Ukrajinu, kao i narative protiv Ukrajine i NATO-a. Neki od njih su bivši zapadnoeuropski vojni ili policijski časnici.

Ministri vanjskih poslova članica EU su također uveli sankcije protiv Međunarodnog rusofilskog pokreta zbog širenja destabilizirajućih narativa ruske vlade te protiv 142. bojne za elektroničko ratovanje sa sjedištem u Kalinjingradu koja je odgovorna za ometanje sustava kratkovalne komunikacije i za vođenje elektroničkog ratovanja. Ta je organizacija odgovorna i za nedavne kvarove GPS signala u nekoliko država članica. Na popis sankcioniranih uvršteni su i pripadnici ruske Vojno-obavještajne agencije GRU, kao i skupina za kibernetičke prijetnje Cadet Blizzard. Oni su izvodili kibernetičke napade na vladine organizacije u Ukrajini, u državama EU-a i NATO-a kako bi dobili osjetljive informacije i destabilizirali njihovu političku situaciju. S najnovijom odlukom restriktivne mjere zbog destabilizirajućih aktivnosti Rusije sada se primjenjuju na 59 pojedinaca i 17 pravnih popisa. 

Ministri su također sankcionirali još pet pojedinaca i četiri pravne osobe koji pomažu ruskoj floti u sjeni. Među njima su poslovni ljudi izravno ili neizravno povezani s ruskim naftnim tvrtkama Rosnjeftom i Lukoilom, koji ruskoj vladi donose značajan izvor prihoda. Od pravnih osoba sankcionirane su brodarske tvrtke sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Vijetnamu i Rusiji, čiji su tankeri dio ruske flote u sjeni koje Moskva koristi za zaobilaženje zabrane izvoza nafte.
proruska propaganda teorije zavjere Rusija

Avatar 💋 Barbie
💋 Barbie
22:34 15.12.2025.

Međunarodni rusofilski pokret (MRP) 😄

