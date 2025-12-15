Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KUSHNEROVA GLOBALNA IGRA

'Prvi zet' svijeta uvećava Trumpovo bogatstvo i moć i miri Židove i Arape

Autor
Zoran Vitas
15.12.2025.
u 20:45

Jared Kushner predani je Židov, a zbog njega je na židovstvo prešla i njegova supruga – Trumpova kći Ivanka

Alex Gibney, vjerojatno najbolji dokumentarist s prijelaza stoljeća, napravio je za Netflix 2018. godine dokumentarni serijal "Dirty Money" (Prljavi novac). Kao i gotovo sve što on radi, i ovo je bilo doista izvrsno. Već u prvoj epizodi raskrinkao je stvarnu pozadinu Volkswagenova varanja na ispušnim plinovima, aferu koja je zapravo bila početak pada europske autoindustrije jer se ispostavilo kako to rade svi. Zatim je, među ostalim, razvalio i ogromnu britansku banku HSBC dokazujući kako pere novac za zloglasni meksički narkokartel Sinaloa.

Ali se onda dohvatio i ikona velikog američkog biznisa, konkretno Donalda Trumpa. Tamo sa svojom ekipom dokazuje da Trump nije ništa drugo nego obični prevarant izvlačeći čak i dijelove ranijih njegovih intervjua u kojima on i kaže kako nije ništa pametniji od bilo koga drugog, ali da ima samopouzdanje. To Gibney prenosi u mogućnost Donalda Trumpa da kod ljudi prepozna lakovjernost i na tome profitira, pa stoga nikako ne bi trebao biti svrstan u stvarne američke poslovne titane poput J. D. Rockefellera, Henryja Forda ili Stevea Jobsa, nego je on više nalik P. T. Barnumu, koji je također bio poslovni mogul, ali je svoje bogatstvo stekao na – cirkusu.

Ključne riječi
moć mediji Jared Kushner Donald Trump Alex Gibney

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Zbregov
Zbregov
20:51 15.12.2025.

Lubavichi su ti koja stoji iz svega...Epstein, Wexner, Kushneri i ostali su samo nižeranigrani handleri miljarderi, a Trump, Clinton, Romney su shabbos goyi, ništa drugo....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!