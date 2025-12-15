'Prvi zet' svijeta uvećava Trumpovo bogatstvo i moć i miri Židove i Arape

Alex Gibney, vjerojatno najbolji dokumentarist s prijelaza stoljeća, napravio je za Netflix 2018. godine dokumentarni serijal "Dirty Money" (Prljavi novac). Kao i gotovo sve što on radi, i ovo je bilo doista izvrsno. Već u prvoj epizodi raskrinkao je stvarnu pozadinu Volkswagenova varanja na ispušnim plinovima, aferu koja je zapravo bila početak pada europske autoindustrije jer se ispostavilo kako to rade svi. Zatim je, među ostalim, razvalio i ogromnu britansku banku HSBC dokazujući kako pere novac za zloglasni meksički narkokartel Sinaloa.



Ali se onda dohvatio i ikona velikog američkog biznisa, konkretno Donalda Trumpa. Tamo sa svojom ekipom dokazuje da Trump nije ništa drugo nego obični prevarant izvlačeći čak i dijelove ranijih njegovih intervjua u kojima on i kaže kako nije ništa pametniji od bilo koga drugog, ali da ima samopouzdanje. To Gibney prenosi u mogućnost Donalda Trumpa da kod ljudi prepozna lakovjernost i na tome profitira, pa stoga nikako ne bi trebao biti svrstan u stvarne američke poslovne titane poput J. D. Rockefellera, Henryja Forda ili Stevea Jobsa, nego je on više nalik P. T. Barnumu, koji je također bio poslovni mogul, ali je svoje bogatstvo stekao na – cirkusu.