Odluka o optužnici idući tjedan, obrana tražila da se izdvoji vještačenje

Hoće li optužnica protiv Tomislava Viktora Base (50), optuženog da je 1999. likvidirao bankara Ibrahima Dedića, trebalo bi se znati 2. veljače.Tada će optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem suca Vjerana Blažekovića, objaviti svoju odluku. Obrana je tražila da se iz spisa kao nezakonito izdvoji sudsko-medicinsko vještačenje.

Inače o optužnici protiv Bade sud je prvi put raspravljao u srpnju lani. Tada je optužnim vijećem presjedala sutkinja Tanja Pavelin, koja je u međuvremenu otišla na Visoki kazneni sud. Obrana je i tada tražila da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji sudski nalog kojim je zatraženo DNK vještačenje tragova krvi koji su nađeni na mjestu ubojstva Ibrahima Dedića. Smatrali su da taj nalog nije dovoljno dobro obrazložen, no sutkinja Pavelin im je taj zahtjev odbila, pa se obrana žalila Vrhovnom sudu. Žalba im je odbijena, a spis je u međuvremenu dobio sudac Blažeković.

Basa je zbog Dedićeva ubojstva uhićen u siječnju lani, 21 godinu nakon što je ubojstvo počinjeno. Tereti ga se da je s još jednom nepoznatom osobom ubio Dedića 3. srpnja 1999. Oko 22.30 su ga sačekali pred zgradom u Ivekovićevoj gdje je kontroverzni bankar živio. U njega su ispalili 20 hitaca iz automatskog pištolja i iz pištolja. Zadobivene ozljede za Dedića su bile smrtonosne, dok su napadači pobjegli u vozilu koje su pokušali zapaliti. No jedan od počinitelja je i sam bio ranjen, pa su na poprištu ostali tragovi krvi. DNK iz te krvi odgovara, tvrdi se u optužnici, Basinom DNK i za tužiteljstvo je to jedan od ključnih dokaza.

Priča oko likvidacije Dedića više je nego zanimljiva i prekrivena popriličnim brojem nepoznanica. Naime, još uvijek nije poznato kako je policija došla do Base. Tvrdili su da su znali 10 godina da je on počinitelj, no da ga nisu mogli uhititi jer nije dolazio u Hrvatsku, što su demantirali njegovi poznanici. Basa osim hrvatskog ima i državljanstva Nizozemske i Švicarske, a prema policiji uhićen je čim je krajem siječnja stupio u Hrvatsku. No iz njemu bliskih izvora i to je demantirano uz tvrdnju da je sam javio policiji jer je dobio poziv za obavijesni razgovor. Nadalje nejasno je s čime je prije njegovog uhićenja, policija komparirala njegov DNK, jer navodno nije bio zaveden u policijskim bazama.

Zna se samo da je nakon Dedićeva ubojstva na poprištu ostalo dosta tragova krvi, a tragova krvi bilo je i u automobilu kojim su počinitelji pobjegli. Iz tih tragova krvi izvučen je DNK koji je policiju, kako tvrde, 21 godinu nakon likvidacije odveo do Base. Basa je bio pripadnik HV-a, odnosno 81. virovitičke gardijske bojne Kumovi, iz koje je kasnije prešao u Gromove, drugu gardijsku brigadu. BMW u kojem su počinitelji pobjegli nakon ubojstva bio je registriran na MORH, a ukraden je prije ubojstva. Počinitelji su ga pokušali zapaliti, no to im nije najbolje pošlo za rukom. Nejasan je i motiv Dedićeve likvidacije, kao i to je li riječ o naručenom ubojstvu te ako je, tko je naručio ubojstvo kontroverznog bankara.