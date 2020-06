Basa optužen da je u Dedića ispalio 20 hitaca. Produžen mu pritvor

Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda produžilo je istražni zatvor Tomislavu Viktoru Basi (50), koji je optužen za ubojstvo kontroverznog bankara Ibrahima Dedića.

Istražni zatvor u kojem je od uhićenja u siječnju ove godine produžen mu je zbog opasnosti od bijega jer osim hrvatskog ima i državljanstva Švicarske te Nizozemske.

Basa je optužen da je Dedića ubio 3.srpnja 1999. oko 22.30 ispred zgrade u Ivekovićevoj 17 u kojoj je Dedić živio. Tužiteljstvo tvrdi da su Basa i jedna još uvijek nepoznata osoba dočekale Dedića. U trenutku kada je izašao iz vozila te krenuo prema zgradi u kojoj je živio u njega su ispalili dvadesetak hitaca iz automatskog pištolja i iz pištolja.

Zadobivene ozljede za Dedića su bile smrtonosne, dok su napadači pobjegli u vozilu koje je kasnije nađeno zapaljeno. Potraga za njima trajala je 20 godina, a u cijelom slučaju mnogo je nelogičnosti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/Borna Filic/PIXSELL

Kada je Basa koncem siječnja uhićen, policija je priopćila da je sumnjala da je on počinitelj gotovo 10 godina, no da ga nisu mogli uhititi jer nije dolazio u Hrvatsku. No te policijske navode demantirali su Basini poznanici koji su tvrdili da je on povremeno znao dolaziti u Hrvatsku, pogotovo u Slavoniju od kud je rodom.

Osim toga policija je tvrdila da je uhićen čim je stupio na hrvatsko tlo, dok je iz njemu bliskih krugova poručeno da se on sam javio policiji jer je dobio poziv za obavijesni razgovor.

Trag krvi koji je nađen na mjestu ubojstva navodno je bio ključni trag koji je istražitelje doveo do Base, no ako je tome tako, nejasno je i zašto im je onda trebalo 20 godina da ga nađu i uhite. Motiv ubojstva je također nejasan, kao i to je li riječ o naručenoj likvidaciji te ako je u čije ime. Basa se inače tijekom istrage branio šutnjom.

On je inače bio pripadnik HV-a, odnosno 81. virovitičke gardijske bojne Kumovi, iz koje je kasnije prešao u Gromove, drugu gardijsku brigadu. BMW u kojem su počinitelji pobjegli nakon ubojstva bio je registriran na MORH, a ukraden je prije ubojstva.

Foto: Robert Belosevic/PIXSELL

U vrijeme Dedićeve likvidacije nagađalo se da bi ona mogla biti povezana s obračunima unutar kriminalnih klanova, koji su u to vrijeme bjesnili Zagrebom. Nekoliko mjeseci prije Dedića u Ozaljskoj je likvidiran Željko Šobot, a u studenom te godine uhićeni su pripadnici tzv. zločinačke organizacije.

Na suđenju toj skupini svjedoci su spominjali da su se Dedić i Šobot sukobljavali te da je Dedićeva smrt bila osveta za Šobotovu. Policija te navode nikada nije potvrdila, ali ni demantirala. Dedić je bio vrlo živopisna osoba, a mediji su ga opisivali i kao kontroverznog.

Foto: Dusan Miljus/PIXSELL

Promdei banku osnovao je 1991., prvu poslovnicu imao je u Ivekovićevoj, a na vrhuncu svoje moći hvalio se da ima 52 poduzeća s 3200 zaposlenih. “Ratovao” je s MUP-om, tvrdio je da ga hoće ubiti te da je na njega pokušano sedam atentata. Na njega je pred zgradom u Ivekovićevoj pucano i u siječnju 1998. i tada mi je bio prostrijeljen vrat.

Tvrdio je i da je zbog svega toga od policije tražio zaštitu te da mu je policija, koja je to negirala, nije htjela dati. Godinu i pol dana kasnije je ubijen, a njegov sin, koji živi u Njemačkoj, tužio je Hrvatsku, tražeći odštetu od 10 milijuna kuna smatrajući da država nije napravila ništa da mu zaštiti oca. Spor je nepravomoćno izgubio.