Odbijen prijedlog obrane Roberta Gotića za izdvajanjem nezakonitih dokaza

Zahtjev obrane Roberta Gotića, poduzetnika i poznatog HDZ-ovca, da se iz spisa u postupku koji protiv njega vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) izdvoje neki dokazi kao nezakoniti, optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda je odbilo. A to znači da optužnica protiv njega nije postala pravomoćna jer njegova obrana ima pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS).

Gotić je optužen u srpnju 2024. i EPPO je protiv njega jedno vrijeme vodio dva postupka koji su na koncu spojeni u jedan, nakon što su mu se suoptuženici nagodili s EPPO-om. Bio je optužen u aferama Varkom i Sovjak. U prvoj su mu suoptuženici bili Željko Bunić i Stjepan Ptiček, a u drugom Miroslav Šaravanja. Lani u prosincu njih su trojica priznali krivnju te su se nagodili s EPPO-om i po tim nagodbama su već i osuđeni. U aferi Varkom, EPPO je Gotića i njegove bivše suoptuženike teretio za primanje i davanje mita kako bi se dobila sredstva iz EU koja su bila namijenjena provedbi projekta Dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projekt UPOV) u Varaždinu, čija vrijednost prelazi 20 milijuna eura.

Prema navodima EPPO-a, sve se događalo između prosinca 2019. i srpnja 2022., kada su se Bunić, Gotić i Ptiček dogovorili kako će napraviti sve što mogu kako bi pogodovali Gotićevoj tvrtki, odnosno omogućili joj da dobije radove na provođenju Projekta UPOV-a, sufinanciranog sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije. Za uzvrat, tvrdi EPPO, Gotić je Buniću obećao renovirati kuću. Radilo se o poslovima vrijednim 35 milijuna eura. Što se tiče sanacije jame Sovjak, EPPO Gotića tereti da je Šaravanji dao 131.461 eura mita, kako bi njegova tvrtka dobila taj posao.

Inače, zanimljivo je da Gotić u predmetu EPPO-a ne želi nagodbu, jer mu se prema neslužbenim informacijama ne sviđa visina ponuđene kazne, no s druge strane, koncem listopada priznao je krivnju i nagodio se u postupku koji je protiv njega pokrenuo USKOK i u kojem mu je suoptuženik Neven Bosilj, SDP-ovo gradonačelnik Varaždina. USKOK je Gotića teretio za davanje mita radi trgovanja utjecajem. Nakon što je priznao krivnju osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Postupak koji USKOK vodi protiv njega i Bosilja i izrodio se iz izvida koje je protiv Gotića i još nekoliko osoba vodio EPPO. Bosilj je upao u tajne mjere protiv Gotića, pa je EPPO još prije nekoliko godina taj predmet proslijedio USKOK-u. No u predmetu se ništa nije događalo do veljače ove godine kada je USKOK protiv Bosilja pokrenuo istragu, a zatim u srpnju podigao i optužnicu.

Prema optužnici USKOK tereti Bosilja da je Gotiću 2022. sredio dozvole za podzemnu garažu, i to mimo pravila o zaštiti kulturnih dobara koja su se iznad nje nalazila. Za uzvrat je, tvrdi USKOK, Gotić besplatno uredio stan u vlasništvu HNK Varaždin. Radovi su, prema tvrdnjama USKOK-a, bili vrijedni oko 23.000 eura. Bosilj je optužen za trgovanje utjecajem, a Gotić za davanje mita radi trgovanja utjecajem. Bosilj od početka istrage negira krivnju, a nakon što j optužnica u srpnju podignuta, kazao je da je riječ o politički montiranom procesu kojim dirigira HDZ.