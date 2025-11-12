IT stručnjak priznao krivnju i nagodio se s EPPO-om. Uvjetno osuđen i ostaje bez 15.000 eura

Petar Krsnik, IT stručnjak Grada Oroslavja, kojeg je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) teretio da je nezakonito potrošio 15.000 eura europskog novca za uspostavu bežičnog interneta, priznao je krivnju i nagodio se s EPPO-om. Na temelju te nagodbe na Županijskom sudu u Zagrebu uvjetno je osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, a mora vratiti i 15.000 eura. Krsnik u vrijeme inkriminirano optužnicom nije bio zaposlenik grada no bio je blizak Emilu Gredičaku, bivšem HDZ-ovom gradonačelniku Oroslavja. Mora platiti i troškove sudskog postupka, a Grad Oroslavje će u posebnom postupku tražiti vraćanje europskog novca uloženog u brzi internet. Krsnik je druga osoba koja je u ovom postupku priznala krivnju i nagodila se s EPPO-om jer je to ranije učinio Franjo Posavec, vlasnik tvrtke Franz-net d.o.o. koja je dobila posao u Oroslavju, koji je postao predmet istrage i optužnice EPPO-a. Prema optužnici, Krsnik i Posavec su zlouporabili inicijativu Europske komisije "WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama". Kroz tu inicijativu su lokalnim zajednicama dodjeljivani vaučeri u vrijednosti od 15.000 eura za uspostavu bežičnog interneta. Novac iz CEF Telecom fonda isplaćivao se izravno izvođaču radova kojeg bi jedinica lokalne samouprave odabrala putem javnog natječaja.

U optužnici EPPO-a se navodilo da je Europska komisija je 4. travnja 2019. u 13 sati objavila drugi poziv na prijave u okviru programa "WiFi4EU" koji je trajao do 5. travnja 2019. u 13 sati. Alokacija sredstava za taj poziv iznosila je 51 milijun eura, a na njega se prijavilo ukupno 366 jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske. Njih 224, među kojima i Oroslavje, ostvarilo je pravo na dodjelu vrijednosnih kupona u iznosu od 15.000 eura. Krsnik je, prema optužnici, na temelju punomoći bivšeg gradonačelnika Gredičaka, aktera afere "Kaj bi ti štel biti", zastupao Grad Oroslavje u tom EU projektu. Osim toga, predsjedao je i stručnim povjerenstvom za provedbu javne nabave unutar projekta. Iako je Sporazum o dodjeli sredstava jasno propisivao poštivanje Zakona o javnoj nabavi i načela tržišnog natjecanja, Krsnik je, prema optužnici, s Posavcem unaprijed dogovorio da će njegova firma dobiti posao. Prema dogovoru, Franz-net d.o.o. je potom izvođenje dijela radova ustupio trećem izvođaču kojeg bi odredio sam Krsnik. EPPO je teretio Krsnika i da je sastavio tehničke specifikacije natječaja tako da odgovaraju upravo opremi i ponudi Franz-neta.

Kao kriterij odabira postavio je najnižu cijenu, znajući da će Franz-net ponuditi nerealno nisku cijenu, čime je, prema presudi, isključen prostor za konkurenciju. Na natječaj vrijedan 90.600 kuna bez PDV-a, odnosno oko 12.000 eura, Franz-net je dao ponudu od 25.966 kuna s PDV-om, što je iznosilo 3.450 eura. To je bilo znatno ispod procijenjene, ali i tržišne vrijednosti radova. Ipak, Krsnik je tu ponudu ocijenio valjanom i preporučio njezin odabir, što je gradonačelnik Oroslavja i prihvatio. Nakon što je 12. listopada 2020. potpisan ugovor između Grada Oroslavja i Franz-neta, Posavec je, u skladu s prethodnim dogovorom, dio posla ustupio tvrtki ENC IT d.o.o., koja je potom angažirala treću tvrtku – Vezor d.o.o., čiji je osnivač i direktor upravo Petar Krsnik, naveo je EPPO u optužnici. ENC IT je Franz-netu ispostavio račun od 62.500 kuna, oko 8.295 eura, dok je Vezor za isti posao ENC IT-u naplatio 59.375 kuna, odnosno oko 7.880 eura.

Nadalje, Europska komisija potvrdila je ubrzo da je bežični internet doista instaliran i stavljen u funkciju, pa je agencija INEA 31. ožujka 2021. tvrtki Franz-net isplatila puni iznos vaučera od 15.000 eura. Potom je Franz-net Gradu Oroslavju ispostavio račune za "nabavu informatičke opreme i implementaciju sustava" te za "instalaciju pasivne opreme", u ukupnom iznosu od oko 14.700 eura. Takvim je postupanjem, tvrdio je EPPO, iz europskog fonda neosnovano isplaćen iznos od 15.000 eura, čime je fond CEF Telecom oštećen za puni iznos bespovratnih sredstava. Krsnik je na početku sve negirao, no na koncu je očito promijenio stav, jer priznanjem krivnje, priznaje sve navode EPPO-ove optužnice.