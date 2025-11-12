Naši Portali
BANDA ŠIRILA DROGU PO HRVATSKOJ

USKOK otkrio detalje velike akcije: Pala mreža dilera kokaina, kod jednog u garaži pronađen arsenal oružja

Zagreb: Dovođenje osumnjičenih oko afere gospodarenjem otpadom na ispitivanje u USKOK
Neva Zganec/PIXSELL/illustracija
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 16:47

USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora za svih petoricu osumnjičenika.

Petorica hrvatskih državljana uhićena su u zajedničkoj akciji USKOK-a i Policijske uprave osječko-baranjske, koja se u ponedjeljak provodila na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća. Kako se neslužbeno doznalo, riječ je o akciji usmjerenoj na zločinačko udruženje koje se bavilo preprodajom kokaina. Tijekom jučerašnjeg dana policija je pretraživala domove i vozila osumnjičenika, nakon čega su svi privedeni na ispitivanje u USKOK.

USKOK je danas potvrdio da je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave osječko-baranjske, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice muškaraca rođenih između 1973. i 1997. godine zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovine drogom te nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema priopćenju, postoji sumnja da je prvoosumnjičeni od travnja 2024. do 11. studenoga 2025. godine okupio i povezao ostale okrivljenike te više osoba iz Hrvatske i Slovenije s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza i preprodaje kokaina. Droga se, navodi USKOK, nabavljala u Sloveniji i Zagrebu, a potom dopremala u Osijek, gdje se dalje distribuirala.

Prvoosumnjičeni je, prema sumnjama istražitelja, nabavio najmanje 1,5 kilograma kokaina, od čega je dio već preprodan, dok je 395,75 grama pronađeno kod njega, a još 53,6 grama kod drugookrivljenog. Tijekom pretrage obiteljske kuće i garaže prvoosumnjičenog u Belišću policija je pronašla i nelegalni arsenal, šest pištolja (od kojih su dva automatska), dvije puške (jedna automatska), laser za ciljanje i 281 komad streljiva.

USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora za svih petoricu osumnjičenika.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
17:15 12.11.2025.

Nisam znao da dileri imaju neku mrežu.A koliko je oko?

LU
Lukeruk
17:08 12.11.2025.

Banda je ubijala Hrvate, najviše krajem petog mjeseca ‘45., ali i prije i poslije

