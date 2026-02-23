FOTO Ovo je mjesto užasa na Uni: Čamac s migrantima se prevrnuo, jedna osoba poginula

Policija je u ponedjeljak rano ujutro na području Hrvatske Kostajnice uhitila državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičivši ga za krijumčarenje ljudi nakon što se u Uni prevrnuo čamac s više osoba, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, navodeći da se nastavlja potraga za nestalim osobama.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Osumnjičeni strani državljanin pod nadzorom je policijskih službenika koji su ga pronašli u sklopu nadzora državne granice u mjestu Rosulje.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Policajci su oko 4,45 sati začuli pozive u pomoć iz rijeke, nakon čega je utvrđeno da je došlo do prevrtanja plovila u kojem se nalazilo više osoba. Na mjesto događaja upućene su hitne službe koje su dosad iz rijeke izvukle jednu živu mušku osobu te beživotno tijelo nepoznatog muškarca.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Potraga za ostalim nestalim osobama se nastavlja, a u njoj sudjeluju policijski službenici i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U čamcu je po pisanju medija bilo sedam do osam osoba a navodno je riječ o kineskim migrantima.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
