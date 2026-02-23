FOTO Ovo je mjesto užasa na Uni: Čamac s migrantima se prevrnuo, jedna osoba poginula
Policija je u ponedjeljak rano ujutro na području Hrvatske Kostajnice uhitila državljanina Bosne i Hercegovine, osumnjičivši ga za krijumčarenje ljudi nakon što se u Uni prevrnuo čamac s više osoba, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, navodeći da se nastavlja potraga za nestalim osobama.
Policajci su oko 4,45 sati začuli pozive u pomoć iz rijeke, nakon čega je utvrđeno da je došlo do prevrtanja plovila u kojem se nalazilo više osoba. Na mjesto događaja upućene su hitne službe koje su dosad iz rijeke izvukle jednu živu mušku osobu te beživotno tijelo nepoznatog muškarca.