Od pozadine do pogleda: Nova pravila biometrijskih fotografija koja nitko ne smije ignorirati

Njemačke vlasti već dulje vrijeme primjenjuju strože kriterije za fotografije koje se prilažu u putovnice i osobne iskaznice. U uporabi su isključivo biometrijske fotografije, a njihova izrada mora slijediti jasno zadane tehničke i vizualne standarde. U nastavku donosimo pregled pravila koja moraju biti ispunjena, a korisnicima često predstavljaju razlog zbog kojeg se fotografija odbija.

Biometrijska fotografija mora zadovoljiti sljedeće uvjete: veličina: 35 milimetara širine i 45 milimetara visine, format: uspravni (portretni) format, pozadina: jednolična i svijetla, npr. bijela ili svijetlosiva, osvjetljenje: bez sjena ili refleksija na licu, kvaliteta fotografije: realističan prikaz svih boja, posebno boje kože, obavještava Fenix Magazin.

Vrlo su važni položaj glave i izraz lica: glava mora biti u sredini slike, ravno postavljena, lice mora biti u potpunosti vidljivo, ne smiju ga zaklanjati sunčane naočale ni kapa, okviri naočala ne smiju prekrivati oči, kape i marame su dozvoljene samo iz vjerskih razloga, ali lice – od brade do čela – mora biti vidljivo, izraz lica mora biti neutralan – bez smiješka, s otvorenim očima i zatvorenim ustima.

Kod fotografiranja djece nadležna tijela dopuštaju nešto fleksibilniji pristup, no i dalje se inzistira na što mirnijem izrazu lica te potpunoj vidljivosti crta. Na snimci ne smiju biti ruke roditelja, igračke ili drugi predmeti koji privlače pozornost. Medicinska odstupanja priznaju se u slučajevima trajnih ili dugotrajnih zdravstvenih stanja, primjerice kod paralize lica ili značajnih asimetrija koje onemogućuju ispunjavanje standardnog položaja ili izraza.

Razlog strogih propisa leži u tehnologiji koja stoji iza biometrijske identifikacije. Softver za prepoznavanje lica funkcionira ispravno samo uz potpuno standardizirane fotografije. Čak i naizgled bezazlen detalj, poput laganog osmijeha, može dovesti do toga da fotografija bude odbijena. Stručnjaci također savjetuju izbjegavanje odjeće svijetlih tonova jer se može stopiti s jednoličnom pozadinom. Optimalan je izbor garderobe u jačim, ali nenametljivim bojama, bez naglašenih uzoraka.