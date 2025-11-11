FOTO Prepoznajete li muškarce s fotografija? Policija ih traži zbog teške krađe

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje zbog provaljivanja u stan u Splitu koje se dogodilo u kolovozu 2025. godine. Kazneno djelo klasificira se kao teška krađa, a sada policija traži muškarce za koje smatraju da raspolažu informacijama u vezi navedenog kaznenog djela. Posjeduju fotografije muških osoba, a ako nekoga od njih prepoznajete, obavijestite o tome Drugu policijsku postaju Split na telefon 021/309-356, 309-357 ili na broj 192. Također, građani informacije mogu dostaviti osobno dolaskom u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr.