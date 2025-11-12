Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
BREAKING
Kaos u središtu Zagreba: Više od 20 maskiranih osoba potuklo se na Trgu bana Jelačića, širi se snimka
Policija se oglasila o masovnoj tučnjavi: 'Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom'
Poslušaj
Prijavi grešku
NJEZIN SUBORAC

FOTO Ovako izgleda zgodni muž bivše voditeljice! Zbog njega je odselila iz Hrvatske, a imali su dva vjenčanja

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 19:00

Petra Nižetić Mastelić, koju pamtimo po emisiji 'Po ure torture', danas se bavi fotografijom, a njezina je objava raznježila brojne pratitelje

Nekadašnja voditeljica Petra Nižetić Mastelić rijetko dijeli privatne trenutke, no sada je na Instagramu objavila emotivnu posvetu suprugu Frani. - Moj suborac, partner u zločinu, najbolji tata ikad, ying mome yangu... Lijepo je biti dio tima u kojem si ti, stvarati s tobom, plakati s tobom, svađati se s tobom, živjeti s tobom, sve s tobom. Savršeno nesavršeni - napisala je Mastelić uz rijetku zajedničku fotografiju sa suprugom. Bivša voditeljica, koju pamtimo po emisiji 'Po ure torture', danas se bavi fotografijom, a njezina je objava raznježila brojne pratitelje.

Frano Mastelić, poduzetnik i bivši košarkaš iz Sinja, muškarac je zbog kojeg je Petra 2016. godine napustila Hrvatsku. Sreću je potražila u San Franciscu, gdje je Frano nakon sportske karijere vodio građevinsku tvrtku. Ljubav je bila toliko jaka da je Petra bez puno razmišljanja zakoračila u novu životnu avanturu preko oceana, ostavivši iza sebe uspješnu karijeru i život na koji je navikla.

Par se na vječnu ljubav zavjetovao čak dva puta. U zimu 2016., nedugo nakon Petrinog dolaska u Ameriku, imali su intimno vjenčanje na pješčanoj plaži koje je izgledalo kao scena iz filma. Ipak, velika fešta za obitelj i prijatelje uslijedila je u lipnju 2018., kada su se vjenčali i u crkvi u Petrinom rodnom Splitu. - Još u Americi sanjala sam o tome da moja obitelj i prijatelji prisustvuju najljepšem događaju u mom životu - ispričala je tada Petra za Story.

Petra Nižetić vratila se nakon tri godine na društvene mreže i otkrila kojim se poslom sada bavi
1/7

Tijekom sedam godina u San Franciscu postali su roditelji dvojice sinova, Joze, rođenog 2019., i Mile, koji je na svijet stigao 2021. godine. Ipak, nostalgija i osjećaj usamljenosti s malom djecom prevagnuli su te se obitelj prije dvije godine odlučila vratiti u Hrvatsku. Danas sretno žive u Brnazama pokraj Sinja, a Frano je velika podrška Petrinoj karijeri fotografa te je preuzeo ulogu "stay-at-home-dad", pokazujući da su uistinu savršeno usklađen tim.

Ključne riječi
showbiz fotografija suprug Amerika voditeljica Petra Nižetić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
19:26 12.11.2025.

Zbog njega SE odselila iz Hrvatske.....Povratni glagol odseliti se...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

laura gnjatović

Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: 'O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'

''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me jeste li uhvatili kojim sportom se naša predstavnica bavi?'' glasilo je pitanje, koje je oduševilo sve prisutne, a posebno one koji poznaju Lauru. ''Dakle, bila sam na kvizu... i onda – bam! Laura je iskočila na ekranu kao pitanje. Laura Gnjatović, sada si službeno dio kvizova'', objasnila je njezina pratiteljica

Učitaj još

Kupnja