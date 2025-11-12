FOTO Ovako izgleda zgodni muž bivše voditeljice! Zbog njega je odselila iz Hrvatske, a imali su dva vjenčanja

Nekadašnja voditeljica Petra Nižetić Mastelić rijetko dijeli privatne trenutke, no sada je na Instagramu objavila emotivnu posvetu suprugu Frani. - Moj suborac, partner u zločinu, najbolji tata ikad, ying mome yangu... Lijepo je biti dio tima u kojem si ti, stvarati s tobom, plakati s tobom, svađati se s tobom, živjeti s tobom, sve s tobom. Savršeno nesavršeni - napisala je Mastelić uz rijetku zajedničku fotografiju sa suprugom. Bivša voditeljica, koju pamtimo po emisiji 'Po ure torture', danas se bavi fotografijom, a njezina je objava raznježila brojne pratitelje.

Frano Mastelić, poduzetnik i bivši košarkaš iz Sinja, muškarac je zbog kojeg je Petra 2016. godine napustila Hrvatsku. Sreću je potražila u San Franciscu, gdje je Frano nakon sportske karijere vodio građevinsku tvrtku. Ljubav je bila toliko jaka da je Petra bez puno razmišljanja zakoračila u novu životnu avanturu preko oceana, ostavivši iza sebe uspješnu karijeru i život na koji je navikla.

Par se na vječnu ljubav zavjetovao čak dva puta. U zimu 2016., nedugo nakon Petrinog dolaska u Ameriku, imali su intimno vjenčanje na pješčanoj plaži koje je izgledalo kao scena iz filma. Ipak, velika fešta za obitelj i prijatelje uslijedila je u lipnju 2018., kada su se vjenčali i u crkvi u Petrinom rodnom Splitu. - Još u Americi sanjala sam o tome da moja obitelj i prijatelji prisustvuju najljepšem događaju u mom životu - ispričala je tada Petra za Story.

Tijekom sedam godina u San Franciscu postali su roditelji dvojice sinova, Joze, rođenog 2019., i Mile, koji je na svijet stigao 2021. godine. Ipak, nostalgija i osjećaj usamljenosti s malom djecom prevagnuli su te se obitelj prije dvije godine odlučila vratiti u Hrvatsku. Danas sretno žive u Brnazama pokraj Sinja, a Frano je velika podrška Petrinoj karijeri fotografa te je preuzeo ulogu "stay-at-home-dad", pokazujući da su uistinu savršeno usklađen tim.