Redovni pregled

Objavljen nalaz s Trumpovog sistematskog pregleda, liječnik otkrio jedan zanimljiv podatak

VL
Autor
Sanja Pucak/Hina
11.10.2025.
u 09:52

Trump je podvrgnut preventivnim zdravstvenim pretregama i cijepljenju, uključujući godišnje docjepljivanje protiv gripe i docjepljivanja protiv covida-19, u okviru priprema za nadolazeća međunarodna putovanja

 Američki predsjednik Donald Trump je, prema redovitom sistematskom pregledu, u "iznimnom zdravstvenom stanju", rekao je liječnik američkog predsjednika u nalazu koji je u petak objavila Bijela kuća, pri čemu je njegova "srčana dob" 14 godina manja od "kronološke dobi". Trump (79) je do sada najstarija osoba koja je preuzela dužnost američkog predsjednika, kad se vratio u siječnju u Bijelu kuću, a druga je najstarija osoba koja je ikada služila kao predsjednik zemlje.

Republikanski predsjednik održava dinamičan raspored i sklon je konzumaciji crvenog mesa. U nedjelju planira putovati na Bliski istok nakon što je posredovao u sporazumu o prekidu vatre u Gazi. "Trump je i dalje iznimnog zdravlja, pokazujući snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke performanse", napisao je Trumpov liječnik Sean Barbabella u nalazu dostavljenom glasnogovornici Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je podvrgnut preventivnim zdravstvenim pretregama i cijepljenju, uključujući godišnje docjepljivanje protiv gripe i docjepljivanja protiv covida-19, u okviru priprema za nadolazeća međunarodna putovanja. Njegova srčana dob utvrđena putem EKG-a je otprilike 14 godina manja od njegove kronološke dobi", pisalo je u nalazu koji ima samo nekoliko odlomaka. Trumpovo zdravlje je u središtu pozornosti već godinu dana nakon što je predsjednik Joe Biden odustao od kandidature za reizbor 2024. usred pitanja o njegovim mentalnim sposobnostima za tu dužnost.

Trump se u odnosu na Bidena tijekom kampanje nudio biračima kao mlađi i u boljoj formi. U dopisu koji je Bijela kuća objavila nakon pregleda u travnju navodilo se da je Trump visok 190 cm i težak 102 kg te da ima dobro kontroliran visoki kolesterol. U njemu se pohvalila i Trumpova otpornost i njegovo igranje golfa. U srpnju je Bijela kuća potvrdila da Trumpu otiču potkoljenice i da ima modrice na desnoj ruci, nakon što su fotografije prikazale predsjednika s otečenim gležnjevima i šminkom koja prekriva zahvaćeni dio ruke.

Barbabella je u pismu koje je Bijela kuća tada objavila naveo da su testovi potvrdili da je problem s nogom posljedica "kronične venske insuficijencije", uobičajenog stanja kod osoba starijih od 70 godina. Liječnik je rekao da su modrice na Trumpovoj ruci u skladu s manjom iritacijom mekog tkiva od čestog rukovanja i uzimanja aspirina, koji Trump uzima kao dio "standardnog režima prevencije kardiovaskularnih bolesti". Od tada je Bijela kuća umanjivala zabrinutost zbog Trumpovog zdravlja, bez detaljnog objašnjenja kako se problem s otokom liječi.

Trump žestoko udario po članici NATO-a: 'Možda biste ih trebali izbaciti iz Saveza'
