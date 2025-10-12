Opasnost koju mnogi ignoriraju: Zbog ove greške s donjim rubljem riskirate zdravlje

Za razliku od drugih komada odjeće na koje svakodnevno obraćamo pozornost, donjem rublju obično ne pridajemo mnogo razmišljanja. Iako ga nosimo iz dana u dan, rijetko razmatramo njegovu važnost za udobnost, higijenu i opće zdravlje, sve dok se ne pojavi neki problem. Većina ljudi ne razmišlja dvaput o tome, ali sadržaj vaše ladice s donjim rubljem mogao bi skrivati ​​higijenski problem. Naime, stručnjaci su upozorili da bi nošenje donjeg rublja nakon isteka roka trajanja moglo tiho povećavati rizik od infekcija, iritacija i drugih zdravstvenih problema.

Marka donjeg rublja Pour Moi provela je istraživanje u kojem je jedna od šest odraslih osoba priznala da još uvijek nosi donje rublje starije od pet godina. Iako to možda zvuči bezopasno, farmaceutica Ana Carolina Goncalves upozorila je da staro donje rublje može postati leglo bakterija i kvasaca. S vremenom se vlakna tkanine razgrađuju, što mikrobima olakšava zadržavanje čak i nakon pranja. To nakupljanje, kako je objasnila, može dovesti do problema poput kandidijaze, iritacije kože, bakterijske vaginoze, pa čak i infekcija mokraćnog sustava (IMS), piše Daily Express.

"Bakterije mogu početi rasti na donjem rublju gotovo odmah nakon nošenja. Uski stilovi, dugi dani ili puno aktivnosti mogu pogoršati situaciju, posebno za ljude koji prirodno proizvode više bakterija zbog svoje genetike ili načina života", objasnila je Goncalves. Dodala je i da ponovno nošenje rublja bez pranja daje bakterijama vremena za razmnožavanje. "Ne biste trebali nositi donje rublje dulje od jednog dana prije pranja jer svaka upotreba nakon toga povećava nakupljanje mikroba i rizik od infekcije", upozorila je.

Čak i sama rutina pranja može igrati ulogu. Određene bakterije mogu preživjeti ako se odjeća pere na niskim temperaturama, posebno ispod 30°C. Korištenje deterdženta i pranje nakon svakog nošenja pomaže u uklanjanju većine mikroba, ali stručnjaci su preporučili redovito vruće pranje gdje god to tkanina dopušta. Prema riječima stručnjakinje za donje rublje Emme Woodrow iz Pour Moi, mnogi jednostavno nerado odustaju od svojih omiljenih komada donjeg rublja, čak i kada postoje očiti znakovi da bi to rublje trebalo završiti u smeću.

"Ako vaše gaćice gube oblik ili su manje podržavajuće ili počinju izgledati izblijedjele ili oštećene, vjerojatno je vrijeme za zamjenu", rekla je Woodrow. Dodala je i da su redovite provjere ključne, posebno za komade koje nosite najčešće, te je preporučila obnavljanje najčešće nošenog donjeg rublja svakih 6–12 mjeseci, ovisno o učestalosti nošenja i aktivnostima za koje ga koristite.