Kasni vam mjesečnica, a niste trudni? Ovo je 8 mogućih uzroka izostanka krvarenja
Neka istraživanja upućuju na to da učestalost neredovitih menstrualnih ciklusa varira otprilike od 5 do 35,6 posto, ovisno o dobi, zanimanju i mjestu življenja. Dva su razdoblja u kojima je neredovitost tipična: na početku menstruacijske funkcije te na njezinu kraju tijekom perimenopauze. Većina žena ima ciklus između 21 i 35 dana, a trajna odstupanja mogu upućivati na neke od uzroka opisanih u nastavku, piše Healthline.
Stres: Stres može poremetiti hormonsku ravnotežu, promijeniti svakodnevnu rutinu i utjecati na hipotalamus, dio mozga koji sudjeluje u regulaciji ciklusa. Kad potraje, može pridonijeti razvoju bolesti ili naglim promjenama tjelesne težine. Posljedično se menstruacije mogu prorijediti, skratiti, kasniti ili privremeno izostati.
Niža tjelesna masa: Ova pojava, osobito nakon naglog ili prekomjernog mršavljenja, može dovesti do neredovitih menstruacija ili potpunog izostanka. Takvi se obrasci često povezuju s poremećajima hranjenja ili restriktivnim prehrambenim navikama. Redovito, vrlo intenzivno vježbanje dodatno opterećuje organizam koji tada 'štedi' energiju i smanjuje reproduktivne funkcije.
Debljina: Pretilost je povezana s pojačanim stvaranjem estrogena, ključnog reproduktivnog hormona. Višak estrogena može ciklus učiniti neredovitim ili dovesti do izostanka menstruacije. Ako zdravstveni stručnjak procijeni da je prekomjerna težina čimbenik, preporučit će promjene životnog stila poput uravnotežene prehrane i redovite aktivnosti.
Kontracepcija: Promjene u korištenju kontracepcije mogu vidljivo utjecati na ritam ciklusa, bilo da je riječ o pilulama, implantatu, spirali, flasteru, injekciji ili vaginalnom prstenu. Kod hormonske zaštite često se javlja probojno ili 'withdrawal' krvarenje umjesto uobičajene mjesečnice. Bakrena spirala ne sprječava ovulaciju, ali može skratiti ili produljiti ciklus te pojačati neredovitosti.
Poremećaji rada štitnjače: Bilo ubrzani bilo usporeni, ovi poremećaji mogu dovesti do kašnjenja ili izostanka menstruacije. Štitnjača upravlja metabolizmom i, kada ne radi uredno, remeti hormonsku ravnotežu. Većina stanja štitnjače može se uspješno regulirati lijekovima, što često stabilizira i ciklus.
Sindrom policističnih jajnika: Ovaj sindrom povezan je s povišenim androgenima i nastankom cista na jajnicima, što može učiniti ovulaciju neredovitom ili je zaustaviti. Često je prisutna i inzulinska rezistencija, koja dodatno remeti hormonsku ravnotežu. Liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma, a liječnik može preporučiti kontracepciju ili druge lijekove kako bi se ciklus regulirao.
Primarna insuficijencija jajnika: Ovaj poremećaj javlja se kada se simptomi slični menopauzi pojave oko četrdesete ili ranije, iako većina ljudi u menopauzu ulazi između 45. i 55. godine. Procjenjuje se da oko jedan posto osoba prije četrdesete doživi POI, a uzroci mogu biti kirurško uklanjanje jajnika te genetski ili autoimuni čimbenici. Ako propuštate menstruacije i imate druge simptome koji upućuju na POI, važno je dogovoriti pregled i razgovarati o dijagnostici i liječenju.
Kronične bolesti: Kronična stanja poput šećerne bolesti i celijakije mogu utjecati na menstrualni ciklus. Neliječeni dijabetes zbog oscilacija glukoze i celijakija zbog smanjene apsorpcije nutrijenata mogu dovesti do neredovitih ili izostalih menstruacija. Neredovitosti mogu pratiti i druga stanja, primjerice Cushingov sindrom, kongenitalna adrenalna hiperplazija ili Ashermanov sindrom.
Važno je znati: Ako su vaši ciklusi neredoviti ili ste propustili menstruaciju, a znate da niste trudni, dobro je dogovoriti pregled sa zdravstvenim stručnjakom. Korisno je voditi bilješke o trajanju ciklusa i pratećim simptomima jer ti podaci pomažu u traženju uzroka. Odmah potražite pomoć ako se pojave vrlo obilna krvarenja, temperatura, jaki bolovi, mučnina i povraćanje, krvarenje dulje od sedam dana ili krvarenje nakon menopauze.