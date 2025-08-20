Podivljali suvozač pokušao se obračunati usred vožnje. Sada mu se smiju milijuni

Na društvenoj mreži TikTok pojavila se snimka urnebesnog trenutka koji je nasmijao milijune. Sve je krenulo kada je vozač jednog automobila pretekao drugi i naglo usporio, što je izazvalo bijes kod suvozača drugog automobila.
U želji da ga poduči lekciji, vozača iza sebe, suvozač je odlučio zaliti kavom kroz prozor. No vjetar je imao druge planove: Kada je zamahnuo čašom kako bi zalio drugog vozača, sav je sadržaj iz čaše završio na njegovom licu. Da bude još komičnije, vozač koji je sve snimao vozio je sa zatvorenim prozorima pa kava ionako ne bi došla do njega. Snimka je u kratkom roku skupila više od 35 milijuna pregleda, a jasno je i zašto. Karma ovaj put nije kasnila.FOTO Koliko su visoki svjetski lideri? Jedan ima gotovo dva metra
