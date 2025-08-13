Zašto su ljevaci posebni? Multitasking im ide od ruke, a ni alkohol im nije stran
Ljevaci su kroz povijest bili predmet znatiželje, mitova, a čak i predrasuda. Od nekadašnjih pokušaja "preodgajanja" na desnu ruku, do današnjeg slavljenja njihove posebnosti, ljevaci su ostavili neizbrisiv trag u znanosti, umjetnosti, sportu i politici. Njihova sklonost korištenju lijeve ruke povezuje se s posebnom moždanom organizacijom, često jačom kreativnošću i drugačijim pogledom na svijet. Bilo da pišu, crtaju ili barataju sportskim rekvizitima, ljevaci pokazuju da ponekad ono što je "drukčije" može biti upravo ono što svijet čini zanimljivijim.
Svake godine 13. kolovoza obilježava se Međunarodni dan ljevaka. Ovaj dan pokrenut je 1992. godine da bi se skrenula pozornost na posebne potrebe i izazove s kojima se ljevaci suočavaju u svijetu dizajniranom prvenstveno za dešnjake. Aleksandar Veliki, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Kurt Cobain, samo su neki od poznatih ljevaka. Osobe s dominantnom lijevom rukom će vjerojatnije patiti od nedostatka sna te će biti sklonije migrenama. S druge strane, takve su osobe kreativnije od dešnjaka, a i brže će se oporaviti od moždanog udara, piše LeftyFretz. Ovo su samo neke od zanimljivosti koje se vežu uz ljevake.
1. Ljevaci čine 12 posto stanovništva: Otprilike 12 posto svijeta su ljevaci, 87 posto dešnjaci, a 1 posto ambideksteri. Međutim, postotak ljevaka diljem svijeta polako raste. I danas neke zemlje još uvijek pokušavaju prisiliti djecu da uče pisati desnom rukom.
2. Imaju veću vjerojatnost da će razviti alergiju: U istraživanju iz 1982. koje su proveli Norman Geschwind i Peter Behan, otkriveno je da ljevaci imaju statistički veću učestalost poremećaja imunološkog sustava, uključujući alergije, astmu i autoimune bolesti, u usporedbi s dešnjacima. Istraživanje iz 1987. koje je proveo J. Smith pokazalo je da je vjerojatnost da će se ljevaci naći među pacijentima s alergijama otprilike dvostruko veća nego kod dešnjaka, osobito kada je riječ o stanjima poput ekcema i koprivnjače.
3. Skloniji su migrenama: U istoj znanstvenoj studiji iz 1982. godine također je otkriveno da su ljevaci otprilike dvostruko skloniji migrenama u usporedbi s dešnjacima. Istraživanje je otkrilo da je 28,7 posto osoba koje pate od migrena u ispitivanoj skupini bilo ljevoruko, što je više nego dvostruko više od očekivane stope u općoj populaciji.
4. Vjerojatnije će patiti od nedostatka sna: Dva istraživanja sugerirala su moguću vezu između ljevorukosti i povećane osjetljivosti na poremećaje spavanja. Opsežna studija iz 2022. godine otkrila je da osobe koje nisu dešnjaci, uključujući ljevake, imaju tendenciju provoditi više vremena budne nakon što u početku zaspu. Sudionici su također prijavili veću pospanost tijekom dana, što ukazuje na lošiju ukupnu kvalitetu sna.
5. Vole popiti alkohol: Postoji li skrivena veza između vaše dominantne ruke i vaših navika pijenja? Neka rana istraživanja ispitivala su kako ljevorukost može utjecati na to kako i koliko često konzumirate alkohol. Studija iz 1994. otkrila je da je oko 15-20 posto ljudi koji imaju problema s alkoholom ljevaci. Slično tome, u radu iz 1973. godine psihologa Paul Bakan zabilježeno je da je na odjelu za liječenje alkoholizma bilo više ljevaka nego što se očekivalo.
6. Vjerojatnije će biti muškog spola: Prema istraživanju iz 2008. godine, muškaraca ljevaka ima 23 posto više nego žena. Ova studija prikupila je podatke iz 144 pojedinačne studije, uključujući uzorak od gotovo 2 milijuna sudionika.
7. Bolji su u obavljanju više zadataka istovremeno: Neka istraživanja sugeriraju da ljevaci mogu imati prednost kada je u pitanju "žongliranje" s više zadataka. Jedna je studija otkrila da su ljevaci postigli bolje rezultate od dešnjaka kada su istovremeno izvršavali dva zadatka. Naime, ljevaci imaju tendenciju aktivnije koristiti desnu hemisferu mozga povezanu s holističkim razmišljanjem i prepoznavanjem uzoraka, dok dešnjaci često razlažu probleme korak po korak. Ovaj pristup cjelovite slike može dati ljevacima kognitivnu prednost u scenarijima visokog pritiska ili brzog multitaskinga.
8. Brže će se oporaviti od moždanog udara: Oko 95 posto dešnjaka ima jezične centre u lijevoj strani mozga, što znači da moždani udar često oštećuje govor. Kod ljevaka, samo oko 70 posto pokazuje dominaciju lijeve strane za jezik, dok mnogi imaju jezične funkcije raspoređene ravnomjernije između obje hemisfere. Ova distribuiranija organizacija mozga može pomoći ljevacima da brže zadrže ili oporave jezične vještine nakon moždanog udara koji je zahvatio lijevu hemisferu.
9. Bolji su u određenim sportovima: Jeste li znali da ljevaci imaju stvarnu prednost u sportovima poput tenisa, bejzbola, kriketa, boksa i mačevanja? Budući da većina sportaša trenira protiv dešnjaka, ljevaci donose faktor iznenađenja koji može zbuniti njihove protivnike. Između 1968. i 1999. godine, ljevaci su imali 2-5 puta veću vjerojatnost da će se pojaviti u finalu teniskog Grand Slama ili se plasirati među 10 najboljih na svijetu. U to vrijeme, oko 34 posto muških igrača broj 1 bili su ljevaci.
10. Kreativniji su: Studija iz 2007. godine otkrila je da su umjetnici i glazbenici znatno vjerojatnije ne-dešnjaci u odnosu na opću populaciju. Slično tome, studija iz 1977. godine pokazala je da je više od 20 posto arhitekata ljevaka, što je dvostruko više od očekivanog udjela. Istraživači vjeruju da bi to moglo biti povezano s time kako ljevaci često ravnomjernije koriste obje strane mozga, što bi im moglo pomoći da smišljaju originalne ideje ili razmišljaju na fleksibilnije načine.