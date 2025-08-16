Naši Portali
PROBLEM OKO IMENOVANJA

O izboru predsjednika Vrhovnog suda oglasila se i strukovna udruga: 'Pridržavajte se zakona i Ustava!'

sudački čekić
Duško Jaramaz/Pixsell
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.08.2025.
u 20:33

Pravilno postupanje pokazuje poštivanje Ustava i zakona i važno je za hrvatsko društvo i vjerodostojnost uključenih u izborni postupak, poručili su

 U povodu postupka izbora za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Udruga hrvatskih sudaca poziva one koji po Ustavu i zakonu sudjeluju u postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske da se pridržavaju ustavnih i zakonskih odredbi koje jasno propisuju tijek i postupak izbora. Pravilno postupanje pokazuje poštivanje Ustava i zakona i važno je za hrvatsko društvo i vjerodostojnost uključenih u izborni postupak.

Priopćili su ovako te komentirali buru koja se digla u jeku izbora za novog predsjednika Vrhovnog suda. Jedina kandidatkinja je, podsjetimo, profesorica s Pravnog fakulteta Aleksandra Maganić, koju smo među ostalim spomenuli i u sklopu priče o ilegalno proširenom balkonu koji je učinio njen suprug i predstavnik stanara u Preradovićevoj 42/1. Ona je, kako smo također saznali, vlasnica stana, a s nama o tom slučaju nije htjela razgovarati. 

O njenom izboru oglasio se i Ured predsjednika Zorana Milanovića. Kako stoji u priopćenju, Milanović neće predložiti nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja 2025. za mjesto predsjednika Vrhovnog suda. "Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH. Prema Ustavu RH, Predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za Predsjednika Republike kao predlagatelja.

Prema Ustavu RH, Predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za Predsjednika Republike kao predlagatelja", stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika. Na to je reagirao i trenutačno čelnik Međunarodne udruge sudaca, te nekoć predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, koji je ponašanje predsjednika ocijenio problematičnim. Sessa je uvjeren da je to zakonska obaveza predsjednika, jer u suprotnom predsjednikova odluka je akt vladanja i diktature, a ne akt racionalne prosudbe nakon što se pribave propisana mišljenja, piše HRT

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
20:43 16.08.2025.

Milanović je uništio svega ćega se dotakao.Užas

