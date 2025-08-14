Milanović neće predložiti nikoga od prijavljenih na javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda

"Predsjednik Republike neće predložiti Hrvatskom saboru nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja 2025. za mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH", priopćio je Ured predsjednika. Dodali su da prema Ustavu Republike Hrvatske, isključivo je Predsjednik Republike ovlašten predložiti kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda mogu biti savjetodavna, ali nisu obvezujuća za Predsjednika u tom postupku.

Podsjetimo, Državno sudbeno vijeće (DSV) je na sjednici 3. srpnja donijelo odluku o poništavanju prethodnog javnog poziva za mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je bio raspisan 2. travnja 2025. Nakon toga raspisan je novi poziv, na koji se javila samo jedna kandidatkinja- redovita profesorica na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

Prijava na javni poziv mora uključivati i program rada kandidata, koji Državno sudbeno vijeće (DSV) potom objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici. Nakon što se provjeri ispunjavanje uvjeta i valjanost prijava, DSV kandidature dostavlja predsjedniku Republike. On zatim zatraži mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe, no ta su mišljenja neobvezujuća. Predsjednik Republike ima rok od 15 dana za predlaganje kandidata. Ako u tom roku ne predloži nikoga ili ako Sabor odbije prijedlog, DSV poništava javni poziv i u roku od osam dana raspisuje novi.