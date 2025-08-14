Naši Portali
ĐURO SESSA:

'Ovo je diktatura, predsjednik RH morao je tražiti mišljenje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda'

Zagreb: Sudac ?uro Sessa
Emica Elvedji/Pixsell/Ilustracija
Autor
Marinko Jurasić
14.08.2025.
u 18:24

To pokazuje i da je ustavno i zakonsko rješenje manjkavo i da bi trebalo propisati da mišljenje predsjednika RH mora imati razloge bilo da ne prihvaća kandidata, bilo da od više kandidata predlaže jednog – obrazlaže Sessa

Predsjednik Republike neće jedinu kandidatkinju prof. dr. sc. Aleksandru Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu predložiti za predsjednicu Vrhovnog suda, odnosno "nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja". "Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH. Prema Ustavu RH, Predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za Predsjednika Republike kao predlagatelja.", priopćeno je iz Ureda predsjednika RH.

IS
istokdole
19:20 14.08.2025.

Našli ste za pitati najvećeg od svih muljatora. Pitajte kako mu je sin položio GPP koji on na pravosudnom ispituje, nije mogao u Zh položiti. Onda je samo plovio...Hraste i partneri savjetnik OS, pa onda TS gdje je ćaća još požurivao neki tamo kolegicu na GO da da mišljenje. Užasan lik Turudić i on ko braca

KR
Kradomicekradeze&
19:34 14.08.2025.

Još jedan Mamićev frend. Kako ono bijaše? Đuro Puna Kesa.

Avatar lapolapo
lapolapo
19:36 14.08.2025.

@ Sessa o tebi je sve rekao tvoj frend Mamić,što onda mogu ljudi misliti!

