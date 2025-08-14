'Ovo je diktatura, predsjednik RH morao je tražiti mišljenje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda'

Predsjednik Republike neće jedinu kandidatkinju prof. dr. sc. Aleksandru Maganić s Pravnog fakulteta u Zagrebu predložiti za predsjednicu Vrhovnog suda, odnosno "nikoga od prijavljenih na javni poziv od 6. srpnja". "Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH. Prema Ustavu RH, Predsjednik Republike jedini je ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, a mišljenja Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuća za Predsjednika Republike kao predlagatelja.", priopćeno je iz Ureda predsjednika RH.