SASTALI SE NA FLORIDI

Trump i Netanyahu ne slažu se oko Zapadne obale: Dugo smo vodili raspravu, veliku raspravu...

U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Nikol Zagorac/Hina
30.12.2025.
u 06:31

Izrael je pod sve većim međunarodnim pritiskom da obuzda napade doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da se on i izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne slažu u potpunosti oko pitanja Zapadne obale koju je okupirao Izrael, pri čemu republikanski vođa nije objasnio u čemu je stvar neslaganja, ali da oko Sirije 'imaju razumijevanje'. 

Na konferenciji za novinare nakon Trumpovog sastanka s Netanyahuom na Floridi, na njegovom imanju Mar-a-Lago, američkog predsjednika pitali su ima li poruku za Netanyahua o Zapadnoj obali i je li zabrinut da bi nasilje doseljenika na Zapadnoj obali moglo potkopati mir.

"Dugo smo vodili raspravu, veliku raspravu o Zapadnoj obali. I ne bih rekao da se slažemo oko Zapadne obale 100 posto, ali doći ćemo do zaključka", rekao je Trump novinarima. "Ne želim to učiniti, bit će objavljeno u prikladno vrijeme", odgovorio je kada su ga pitali u čemu je stvar neslaganja među njima. Netanyahu "će učiniti pravu stvar", dodao je Trump. 

Izrael je pod sve većim međunarodnim pritiskom da obuzda napade doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali. Ujedinjeni narodi, Palestinci i većina zemalja smatraju naselja ilegalnima prema međunarodnom pravu, no Izrael to osporava, pozivajući se na biblijske veze s tim područjem i sigurnosne probleme. Oko pola milijuna izraelskih doseljenika živi na Zapadnoj obali.

Najviši sud Ujedinjenih naroda prošle je godine izjavio da je izraelska okupacija palestinskih teritorija i naselja tamo ilegalna i da je treba ukinuti. Što se tiče Sirije, Netanyahu je izjavio da Izrael želi osigurati mirnu granicu s tom susjednom državom. "Naš je interes imati mirnu granicu sa Sirijom", rekao je.  Trump je poručio da SAD i Izrael imaju "razumijevanje u vezi Sirije". "Siguran sam da će se Izrael i on (sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa) slagati. Pokušat ću učiniti da se slažu“, poručio je. 

Izrael Zapadna obala Benjamin Netanyahu Donald Trump

