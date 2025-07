FOTO Nevjerojatna situacija u centru Zagreba: Predstavnik stanara pokrenuo samoobnovu zgrade, pa si usput nadogradio balkon

Dvorišna zgrada u Preradovićevoj ulici jedna je od onih u postupku samoobnove, ali u toj je proceduri u njezinu slučaju, žali se dio stanara, niknuo i balkon koji je nakon nadogradnje dvostruko veći od ostalih.

– Zasad je obnovljen segment zgrade u kojemu žive predstavnik stanara i njegova supruga, a balkon koji očigledno premašuje dozvoljene dimenzije je njihov. Vjerojatno su to učinili u dogovoru sa susjedima ispod jer sigurno nitko ne bi dozvolio da se iznad njih izvode ovakvi radovi. Cijeli pothvat je vrlo opasan jer se njime narušava statika zgrade, a izveo se bez građevinske dozvole. Predstavnik stanara, međutim, tvrdi da je to sam platio. Ovo je primjer kako postupak samoobnove može biti problematičan i sumnjiv – upozoravaju zabrinuti stanari iz Preradovićeve 42/1.

Suglasnost 51% stanara

U pokretanje postupka, kažu, nisu bili uključeni svi, budući da je za ulazak u samoobnovu dovoljno prikupiti suglasnost vlasnika 51 posto površine zgrade. Štoviše, napominju stanari, većina njih nije ni na koji način bila uključena u proceduru prikupljanja dokumentacije te odabira projektanta i izvođača radova.

– Nije jasno ni zašto se predstavnik odlučio za samoobnovu kad je susjedna zgrada išla u postupak organizirane obnove. Kad se birao izvođač, doveo nas je pred gotov čin, nismo ni vidjeli popis tvrtki koje su se javile ni iznose koje su nudile. Predstavnik stanara je za izvođača odabrao tvrtku koja nam je i ranije obavljala neke radove, a na kraju je ispalo da je vlasnik firme rođak susjede. Ta je tvrtka morala mijenjati svoju ponudu kako bi ispala najpovoljnija. Za nadzor je pak odabrana firma s jednim zaposlenim, osnovana 2023. godine. On je, pak, sebe proglasio koordinatorom, a uopće nije poznato ima li kvalifikacije za to. Nije to situacija za šalu, riječ je o konstrukcijskoj obnovi koje ne smije biti sfušana – govore stanari.

Neki od susjeda, dodaju, obratili su se upravitelju zgrade, Gradskom stambeno-komunalnom gospodarstvu (GSKG), kako bi se požalili na rad predstavnika suvlasnika i način na koji se provodi samoobnova. – Rečeno je da ga jednostavno smijenimo, što nije lako jer je u našoj zgradi samo 13 stanova. A što se tiče kontrole, rekli su da to mogu oni obaviti, ali ako mi zatražimo – kažu.

Kontaktirali smo, dakako, prozvanog predstavnika stanara Darka Maganića, kao i njegovu suprugu Aleksandru, inače profesoricu na Pravnom fakultetu te kandidatkinju za ustavnu sutkinju, ali nisu htjeli s nama razgovarati. Predstavnik suvlasnika slušalicu je poklopio nakon što smo se predstavili, upitavši tek kako smo došli do njegova broja.

– Ne bih ništa komentirala – kratko je pak rekla supruga. Obratili smo se i Državnom inspektoratu, odnosno njegovoj Građevinskoj inspekciji, pa upitali jesu li upoznati sa slučajem te jesu li, ako je odgovor potvrdan, što poduzimali. Poslali smo im i fotografiju balkona te pitali jesu li takvi zahvati u prostor dozvoljeni, ali odgovor zasad nismo dobili.

Upit smo poslali i Ministarstvu graditeljstva, u kojemu su nam kazali da su 13. svibnja donijeli rješenje o novčanoj pomoći za zgradu u Preradovićevoj 42/1 te da su zahtjev za obnovu primili od njezina upravitelja, odnosno GSKG-a.

– U tijeku je postupak potpisivanja ugovora o sufinanciranju obnove između upravitelja i Ministarstva. Njime će se utvrditi međusobna prava i obveze te rokovi isplate novčane pomoći za opravdane troškove konstrukcijske obnove zgrade na temelju računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima. Do ovog trenutka od predviđenih sredstava za obnovu te zgrade nije isplaćena nijedna privremena situacija već samo iznos novčane pomoći za koordinaciju samoobnove od 10.617,82 eura – kazali su u Ministarstvu.

’Proces kontrole je zaokružen’

Postupak samoobnove uveden je, podsjetimo, 2022. godine, i to kako bi vlasnici zgrada i kuća što prije uredili domove oštećene u potresu. U njemu osoba koja ima pravo na samoobnovu sama bira projektanta i izvođača radova, što znači da nema dugotrajne procedure javne nabave pa je cijeli postupak ubrzan. Što se tiče sredstava, postoji mogućnost avansne isplate na završni račun korisnika, troškovi se mogu refundirati nakon obavljenih radova, a moguća je i isplata u tranšama. Koji se koraci moraju proći, ovisi o tome je li riječ o konstrukcijskoj ili nekonstrukcijskoj obnovi, a važno je da korisnici novčane pomoći sačuvaju sve račune. U Ministarstvu pak objašnjavaju i kako funkcionira postupak kontrole samoobnove.

– Sudionici u obnovi su i operativni koordinatori i nadzorni inženjeri kao odgovorne osobe za kontrolu i praćenje postupka. Operativni koordinator kontrolira izvršenje ugovornih obveza osoba koje provode obnovu do njezina završetka, a pritom se podrazumijeva i kontrola rada na terenu koja obuhvaća utvrđivanje opravdanog troška, očevid lokacija te pregled i analiza dokumentacije. Nadzorni inženjer nadgleda izvođenje radova u skladu s projektnom dokumentacijom i pravilima struke, što obuhvaća i kontinuiranu prisutnost na gradilištu u svrhu kontrole zahvata, ovjeru računa i situacija te, po potrebi, izradu izvješća o opravdanim troškovima obnove. Dakle, cjelokupni proces kontrole je sustavno zaokružen i regulatorno uređen – ističu. Dodaju i kako korisnici pomoći za samoobnovu projekt moraju dovršiti u roku od dvije godine od isplate, a za to moraju dostaviti dokaz Ministarstvu.

A u slučaju u Preradovićevoj, napominju stanari, nije problem samo u provođenju samoobnove pod sumnjivim okolnostima, već se predstavnik suvlasnika, kažu, i u raznim drugim situacijama ponaša kao šerif.

– Ako na nešto ne želimo pristati, kaže da će nas tužiti. Izmanipulirao je nekolicinu susjeda da se slože s njegovim odlukama. Podigao nam je pričuvu na gotovo maksimalan iznos, pod izlikom da će se s tim novcem urediti zgrada, a to se nije dogodilo. Ponaša se kao da je cijela zgrada njegova, terorizira nas otkad je stupio na funkciju – žale se stanari. •