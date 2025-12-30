Talijanska koalicija pod pritiskom: Meloni odobrila vojnu pomoć Ukrajini unatoč prijetnjama Salvinija

Talijanska vlada u ponedjeljak je odobrila uredbu o nastavku vojne pomoći Ukrajini u 2026. godini, čime je postignut koalicijski kompromis nakon tjedana rasprave tijekom koje su na površinu isplivale podjele oko vanjske politike unutar kabineta premijerke Giorgie Meloni.

Sporazum je donesen u ozračju prijetnji krajnje desničarske Lige, koja je prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine njegovala bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, da neće podržati mjeru i time pogoršati razdor po pitanju talijanskog stava o ratu. Vođa Lige Matteo Salvini, zamjenik premijerke, ustvrdio je da bi slanje dodatne vojne pomoći Ukrajini moglo samo potaknuti korupciju u Kijevu a da ne pomogne okončanju rata. Kritičari su ga optužili za promicanje Putinove agende.

Nova uredba slična je zakonima odobrenima u posljednje tri godine. Navodi se da će vlada poslati vojna vozila, razne materijale i opremu u Ukrajinu. Međutim, iz Lige su priopćili da se, za razliku od teksta iz 2025., u novoj uredbi navodi da će se prioritet dati logističkoj i medicinskoj opremi za civilnu upotrebu te opremi za obranu od raketnih i kibernetičkih napada i dronova.

Ured premijerke Meloni još nije objavio tekst dokumenta. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji predvodi koalicijsku stranku Forza Italia, pozdravio je novi zakon, koji parlament mora odobriti u roku od dva mjeseca. "To je apsolutno uravnotežena uredba, kao i prethodna. Italija će nastaviti vojno, ekonomski, financijski i politički podržavati Ukrajinu", citirao ga je dnevni list Corriere della Sera.

Od ruske invazije na Ukrajinu, Italija je poslala 12 paketa vojne pomoći Kijevu, premda nikad nije otkrila točan sadržaj paketa, tvrdeći da se radi o povjerljivim informacijama. No načelnik Glavnog stožera obrane, general Luciano Portolano, u nedjelju je za novine Il Sole 24 Ore izjavio da je Italija do sada poslala zalihe u vrijednosti većoj od 3 milijarde eura. Iako Italija dosljedno pruža pomoć Ukrajini, zaostaje za drugim velikim europskim gospodarstvima, posebno Njemačkom, koja je Ukrajini poslala više od 15 milijardi eura vojne opreme, dok su obećane još milijarde.