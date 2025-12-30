Naši Portali
Nacističke zabave u vojsci

Skandal u elitnoj njemačkoj jedinici: 19 vojnika pod istragom zbog ekstremizma i zlostavljanja

German army displays new military training
LEON KUEGELER/REUTERS
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
30.12.2025.
u 02:00

Protiv „nekoliko desetaka“ vojnika se vodi istraga zbog neprimjerenog seksualnog ponašanja naspram vojnikinja.

Nakon navodnih slučajeva desnog ekstremizma, neprimjerenog seksualnog ponašanja i zloupotrebe droga u elitnoj padobranskoj jedinici Bundeswehra, otpušteno je više vojnika a protiv njih 19 je pokrenuta istraga, priopćilo je njemačko ministarstvo obrane u ponedjeljak u Berlinu. Ministarstvo je potvrdilo prijašnje napise medija po kojima je u bazi padobranaca u Zweibrueckenu još prije nekoliko mjeseci pokrenuta interna istraga zbog desno-ekstremističkih ispada i neprimjerenog seksualnog ponašanja.

30-ak vojnika je sudjelovalo u ekstremno desničarskim i antisemitskim ispadima. Protiv „nekoliko desetaka“ vojnika se vodi istraga zbog neprimjerenog seksualnog ponašanja naspram vojnikinja. „Protiv 19-orice vojnika je pokrenut postupak za otpuštanje iz vojske“, priopćilo je glasnogovorništvo Bundeswehra na upit Njemačke novinske agencije (Dpa).

Frankfurter Allgemene Zeitung je pisao o „nacističkim zabavama“ na kojima se učestalo koristio zabranjeni tzv. Hitlerov pozdrav. Ministarstvo obrane je najavilo akcijski plan koji sadrži mjere koje bi spriječile ovakve slučajeve unutar padobranskih postrojbi Bundeswehra koji slove kao elitni dio vojske.  
Ključne riječi
vojska Bundestag Njemačka

