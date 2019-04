Novo iskušenje za Dodika - Mektić: Na leđa crtate mete, bando lopovska

Likvidacija Slaviše Krunića, čovjeka koji je bez imalo zadrške kritizirao vlast Milorada Dodika, uzburkala je političku scenu Republike Srpske. Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, koji je odmah nakon Krunićeve likvidacije kazao da je riječ o “likvidaciji s potpisom vlasti”, našao se na meti Dodikovih pristaša, koji su mahom isticali da su počinitelji ubojstva nađeni u roku od 15 sati.

Mektić, koji baš nije na glasu kao obziran i taktičan političar i na to je imao nešto reći, točnije napisati na svojem Twitteru. Narugao se policijskim i političkim strukturama Republike Srpske kratko im poručivši:

“Jesu otkrili zato što je počinitelj lišen života na mjestu događaja (došli ste da pokupite čahure, a što je prijavljivao prijetnje o tome šutite, bando lopovska).”

Jesu otkrili zato što je izvršilac ostao lišen života na licu mjesta(došli da pokupe samo čahure a što je prije prijavljivao prijetnje ćutite.Što ne otkriše ubistva Vukelića,Ostojića,Dragičevića,Čubrilović a,Imširevića,Pajića itd,itd.Ćutite bando lopovska.https://t.co/Yqy0obNcGK — Dragan Mektić (@DraganMektic) April 24, 2019

Osumnjičene tri osobe

Objava na Twitteru Mektiću očito nije bila dovoljna, pa ju je još prisnažio izjavom medijima da je “Dodik u prošlosti stavljao mete na leđa raznih ljudi pa je to učinio i ovom ubijenom čovjeku”.

I dok se političari međusobno prepucavaju, MUP Republike Srpske objavio je da je kazneno prijavio tri osobe zbog sumnje da su ubile Krunića i njegova tjelohranitelja Željka Pavlovića. Za teško ubojstvo tako se sumnjiče Željko Kovačević, koji je i sam ubijen tijekom likvidacije, Emilo Blado i Bendi Đukanović, koji je u bijegu te je za njim raspisana tjeralica. Osim za Krunićevu likvidaciju njih se trojica sumnjiče i za pokušaj ubojstva Krunićeva vozača Gorana Ilića. Iz policijskog priopćenja može se iščitati da su počinitelji Krunićevo ubojstvo dulje vrijeme planirali i dogovarali, a ubili su ga u nedjelju navečer dok se vraćao kući. Što je motiv likvidacije, te tko ju je naručio, za sada nije poznato.

Činjenica je da je MUP Republike Srpske brzo reagirao te da su odmah nakon likvidacije priveli više osoba te napravili više pretraga kuća, stanova i vozila. No ni Mektićeva tvrdnja da su sve to tako brzo napravili jer je jedan od napadača ubijen, nije bez osnove. Identificiranje Kovačevića, osobe za kojom je u Hrvatskoj bila raspisana tjeralica te koji je u Splitu u odsutnosti osuđen na 14 godina zatvora zbog razbojstva i pokušaja ubojstva, policiji je svakako pomoglo pri hvatanju njegovih kompanjona, no otvorilo je i neka pitanja. Naime, Krunić je vrlo javno govorio o svojim problemima s ljudima iz Dodikova kruga zbog čega je primao prijetnje. Zbog tih je prijetnji, kažu njegovi prijatelji i poznanici, i osnovao zaštitarsku tvrtku, jer je tako uz sebe stalno mogao imati tjelohranitelje. Osim toga, vozilo nikada nije ostavljao bez nadzora, bojeći se da mu netko ne postavi paklenu napravu.

Sve su to detalji koji su na površinu isplivali nakon njegove likvidacije pa se nameće pitanje što je tamošnja policija učinila, ako je uopće išta učinila, da istraži prijetnje upućene Kruniću. Ako nisu istraživali te prijetnje, onda su na neki način prešutno omogućili da se dogodi što se dogodilo. No s obzirom na to kako stvari funkcioniraju u Republici Srpskoj, a i šire, teško da će se službena istraga baviti i ovim nelogičnostima. Za Dodika i njegove za sada je najbitnije da su neposredni počinitelji uhićeni. No i to je traljavo učinjeno jer su tamošnji mediji objavili da je Đukanovića, za kojim je sada raspisana tjeralica, tijekom utorka u Derventi zaustavila policija. No kako u tom trenutku nije bio službeno osumnjičen za ubojstvo, pušten je te mu se, za sada, izgubio svaki trag.

Ugroza nacionalne sigurnosti

Nadalje, nejasno je kakva je u svemu bila uloga Nermina i Armina Ćuluma koji su također u prvom valu privedeni zbog sumnje da su sudjelovali u Krunićevoj likvidaciji. Njih dvojica uhićena su u Sanskom Mostu te su predana policiji Republike Srpske. Riječ je o dvojcu, inače braći, koji je dobro poznat policijama brojnih zemalja, a njemačka ih je policija, prema pisanju bh. medija, čak proglasila ugrozom za njemačku nacionalnu sigurnost.

Braća Ćulum, kako se sumnja, bave se različitim vrstama kriminala, koje uključuju prostituciju i trgovinu ljudima, a na društvenim mrežama objavljivali su razne fotografije svog luksuznog života. Na jednoj od tih fotografija su i s nogometašem Ognjenom Vranješom, koji se diljem regije nedavno “proslavio” ne zbog igre na nogometnom travnjaku, već zbog navodne veze sa srpskom pjevačicom Jelenom Karleušom. Osim toga, braća Ćulum članovi su motorističke bande United Tribunes, čije je izgrede istraživala njemačka policija. Prema pisanju bh. medija, nakon ispitivanja na policiji pušteni su na slobodu.

Poduzetnik koji je isticao da ga ne zanimaju podjele po nacionalnosti Slaviša Krunić bio je vlasnik zaštitarske tvrtke Sector Security te još nekoliko tvrtki koje su zapošljavale ukupno 2000 ljudi. Za sebe je govorio da je Srbin, ali i Bosanac jer je rođen u BiH. Isticao je da ga ne zanimaju podjele po nacionalnom ključu, a u zaštitarskoj tvrtki zapošljavao je ratne veterane svih triju vojski iz rata u BiH. Njegovo razmišljanje i ponašanje, po mnogima, bio je trn u oku Dodikove ksenofobne i ratnohuškačke politike, pa dio bh. medija smatra da bi se i u tim Krunićevim javnim istupima te kritikama Dodika mogao tražiti i motiv likvidacije.

