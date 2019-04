Tko je poduzetnik čija je likvidacija šokirala Banja Luku

Ubojstvo s potpisom vlasti”, rečenica je koju je na Twitteru objavio Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, komentirajući likvidaciju Slaviše Krunića, poduzetnika čija je smrt, sudeći po reakcijama tamošnjih političara, šokirala i politiku i građane.

Izrešetan pred kućom

Krunić je večer prije ubijen u klasičnoj “sačekuši”. Dok je vozilom dolazio pred obiteljsku kuću u Glamočanima kraj Banje Luke, na njega su zapucale, kako se sumnja, dvije osobe. Pucali su iz strojnica, a u pucnjavi je osim Krunića, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo u bolnici, ubijen i njegov tjelohranitelj Željko Pavlović, ali i jedan od ubojica, Željko Kovačević. Krunićev vozač Goran Ilić (čije je ime Mektić također prenio na Twitteru) ranjen je, a drugi je napadač na Krunića pobjegao. No očito ne zadugo, jer je MUP Republike Srpske danas priopćio da je zbog Krunićeve likvidacije uhićeno više osoba, a među njima, kako pišu mediji u BiH, i Emilio Baldo, koji je 2006. i sam bio ranjen pri pokušaju bijega iz zgrade Okružnog suda u Banjoj Luci.

Krunić je u BiH bio poznati poduzetnik, vlasnik zaštitarske tvrtke Sector i Žitoprodukta, a u tamošnjoj javnosti bio je poznat kao oštar kritičar vlasti i politike Milorada Dodika. Njegovi su prijatelji za medije u BiH izjavili da se Kruniću godinama prijetilo, zbog čega su on i njegova obitelj imali tjelohranitelje.

Prema pisanju medija, Krunićeva zaštitarska tvrtka nije na natječajima mogla dobiti poslove s državom jer su ti poslovi dodjeljivani drugoj tvrtki, blisko povezanoj s vladajućom strukturom oko Dodika. Mediji u BiH navode i da je Dodikova vlast pokušavala reketariti Krunića, o čemu je on javno govorio, a to je zabilježio i Wikileaks jer se jednom prigodom zbog problema u poslovanju požalio i tadašnjem američkom ambasadoru u BiH. Jesu li Krunićevi politički stavovi te suprotstavljanje Dodikovoj vladavini bili jedan od motiva likvidacije ili motiv treba tražiti negdje drugdje, trebalo bi se utvrditi istragom.

Zasad je očito da se radi o planiranoj likvidaciji, koja je, vjerojatno neplanirano, loše završila za jednog od počinitelja, Željka Kovačevića.

On je stari znanac i bh. i hrvatske policije, a od 2013. Hrvatska je za njim raspisala međunarodnu potragu zbog razbojstva i pokušaja teškog ubojstva koje je 2009. počinio u Kaštelima. Žrtva mu je bio M.H., vlasnik mjenjačnice, kojeg je Kovačević dočekao 10. srpnja 2009. pred kućom u Kaštelima. Pucao mu je u prsa, nakon čega mu je oteo torbu u kojoj je bilo gotovo pola milijuna kuna u stranoj valuti. Kovačević je zbog toga u odsutnosti osuđen na 14 godina zatvora. Da stvar bude bolja, po Interpolovoj tjeralici bio je 2013. uhićen u Banjoj Luci, ali i pušten jer kao državljanin BiH nije mogao biti izručen Hrvatskoj.

Meta vlasnik ćevabdžinice

Naime, Kovačević je M. H. napao prije no što su Hrvatska i BiH potpisale sporazum o izručivanju osoba optuženih za teška kaznena djela, pa se taj sporazum nije odnosio na njega jer ga se nije moglo primijeniti retroaktivno. Bogatu kriminalnu karijeru Kovačević je imao i u BiH. Tako je 2016. bio uhićen zbog sumnje da je iznuđivao vlasnika jedne ćevabdžinice. U to vrijeme bio je na slobodi, iako je bio pravomoćno osuđen zbog razbojstva, i to zato što je 2011. bio uhićen u sklopu akcije Strijelac.

Policija je pretragom kod njega tada našla 452 ukradena predmeta te oko 20.000 maraka u krivotvorenim kovanicama. Za to je bio pravomoćno osuđen na pet godina zatvora, no u zatvor nije dospio jer mu presuda nije bila napisana i otpremljena. Zbog razbojstva počinjenih tijekom devedesetih bio je osuđen na 11 godina zatvora, a od te kazne izdržao je devet i pol godina. Kako je višestruko osuđivani razbojnik i kradljivac postao ubojica, pitanje je na koje bi trebala odgovoriti istraga.

