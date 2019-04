Otkriveni novi detalji ubojstva banjalučkog poduzetnika

Bosnu i Hercegovinu šokiralo je ubojstvo tamošnjeg biznismena Slaviše Krunića i njegova tjelohranitelja, a novinar Slobodan Vasković na svome je blogu iznio nove detalje ubojstva.

On tvrdi da su Krunića ubojice danima pratili prije nego što su se odlučili za napad.

– To svjedoči mjesto na kojem je pucano: do njegove kuće moglo se stići na dva načina, ali on se uvijek koristio putem na kojem je i organizirana sačekuša. Ubojice su automobilu prišli u zavoju gdje je automobil morao usporiti – piše Vasković.

Ubojice su automobilu prišli s desne strane na kojoj je sjedio Krunić.

– Jedan od ubojica je išao direktno na Krunića, dok je drugi ciljao u pratitelja. Krunić je pogođen kroz prednje vjetrobransko staklo i to s dva direktna hica u glavu. Riječ je o pancirnim mecima. Krunića je, po svemu sudeći, likvidirao Benedi Đukanović, koji je u bijegu. Krunić je na mjestu napada podlegao ozljedama. Nije poznato tko je od ostalih uhićenih i osumnjičenih za ubojstvo likvidirao Žarka Pavlovića, koji je, također, pogođen u glavu – kaže Vaskovićev izvor.

Prema njegovim riječima, Đukanović je sa sobom odnio i pušku ubijenog napadača Željka Kovačevića.

S druge strane, šef Kluba zastupnika Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić danas je također govorio o ovome slučaju.

– Ima dosta dokaza da se dođe i do nalogodavaca. MUP RS za dva dana riješio je pola slučaja – kazao je on, piše Avaz.

Policija RS kazneno prijavila tri osobe

Policija Republike Srpske u međuvremeno je kazneno prijavila tri osobe koje sumnjiči da su ubili Krunića i njegova tjelohranitelja Žarka Pavlovića, potvrđeno je u srijedu iz entitetskog Ministarstva unutarnjih poslova.

U policijskom priopćenju navode se samo inicijali osumnjičenika, no jasno je kako je riječ o Emiliju Baldi koji je uhićen u utorak na području Banje Luke, Benediju Đukanoviću koji je u bijegu, te o Željku Kovačeviću koji je ubijen u razmjeni vatre s Krunićevim osiguranjem.

Trojica kazneno prijavljenih terete se i za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Goranu Iliću, tjelohranitelju koji je uspio uzvratiti vatru te ubiti napadača Kovačevića.

Ilić je zadobio više prostrijelnih ozljeda no liječnici u Banjoj Luci uspjeli su mu spasiti život.

U utorak je kao osumnjičeni bio uhićen i Goran Milanović, no lokalni mediji javljaju kako je on nakon saslušanja pušten na slobodu.

Tijekom istrage o ubojstvu poduzetnika Krunića koji je u dobro planiranoj zasjedi likvidiran u ponedjeljak navečer kod obiteljskog imanja u mjestu Glamočani pokraj Banje Luke, privedena su i braća Nermin i Armin Ćulum iz Sanskog Mosta koji su nakon toga predani policiji u Banjoj Luci, no ni njihovi se inicijali ne spominju u priopćenju o kaznenim prijavama.

Njih dvojica, kao i kazneno prijavljeni Baldo te Đukanović i ubijeni Kovačević, osobe su s debelim policijskim dosjeima.

Svi su ranije osuđivani zbog različitih kaznenih djela, uključujući pljačke, razbojstva i krivotvorenje novca.

Braća Ćulum uz to su na crnoj listi sigurnosnih agencija Njemačke iz koje su protjerani jer su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost zbog pripadnosti motorističkoj bandi "United Tribuns".

Za sada nema nikakvih naznaka o naručiteljima brutalnog ubojstva.

Slaviša Krunić bio je poduzetnik u čijem je vlasništvu bilo nekoliko uspješnih tvrtki, uključujući zaštitarsku agenciju "Sector Security". Bio je u lošim odnosima s aktualnom vlašću u Republici Srpskoj.

Ministar unutarnjih poslova tog entiteta Dragan Lukač o ubojstvu i istrazi koja se vodi u srijedu je na zatvorenom dijelu sjednice Narodne skupštine RS izvijestio zastupnike, no nikakve informacije o tome što je rekao nisu dostupne.

Mektić: Ubojstvo s potpisom vlasti

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je već u utorak ustvrdio kako je u ovom slučaju riječ o "ubojstvu s potpisom vlasti", pri čemu je sugerirao kako iza zločina stoji režim u RS-u, slične je optužbe ponovio i u srijedu nakon što su mu iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem je čelu Milorad Dodik, uputili kritike zbog takvih tvrdnji.

Vlastima u RS-u poručio je kako su "lopovska banda".

"Došli su (policajci) samo pokupiti čahure, a o tome što je (Krunić) ranije prijavljivao prijetnje šutite", napisao je Mektić na svom Twitter profilu odgovarajući na prijekore Kostadina Vasića, šefa kluba zastupnika SNSD-a u parlamentu RS.

Mektić je podsjetio kako policija RS koju potpuno kontrolira Dodik već godinama nije u stanju riješiti slučajeve najmanje šest teških ubojstava, uključujući tu nerazjašnjenu smrt mladića Davida Dragičevića iz 2018. godine.

"Šutite bando lopovska", poručio je ministar sigurnosti BiH vlastima u Banjoj Luci.

